Испанская компания поставит вооружение для ДВКД класса "Макассар" ВМС Перу



Десантный корабль типа «Макассар».

Источник: http://www.janes.com/ Десантный корабль типа «Макассар».Источник: http://www.janes.com/

ЦАМТО, 15 февраля. Испанская компания Escribano Mechanical and Engineering выбрана поставщиком оборонительного вооружения для строящегося на перуанской верфи SIMA (Servicios Industriales de la Marina) ДВКД "Писко" класса "Макассар".

Как заявил представитель компании Escribano, контракт с SIMA был подписан еще 20 декабря 2017 года. Система самообороны носит обозначение SCAMO. В ее состав входят четыре 12,7-мм дистанционно управляемых модуля вооружения, два 30-мм ДУМВ и система наблюдения. Соглашение также включает обучение личного состава и организацию центра поддержки.

Компания заявила, что провела переговоры с представителями SIMA для уточнения деталей программы в конце января этого года, а поставка первых башенных модулей запланирована на март, когда предприятие планирует завершить постройку ДВКД "Писко".

Данный контракт является важным достижением для Escribano с учетом того, что компания рассчитывает на заключение новых контрактов в перспективе, поскольку SIMA продолжает строительство кораблей для перуанского флота. Источник в Escribano сообщил Jane's, что в ноябре прошлого года был заключен отдельный контракт на установку системы наблюдения на борту учебного судна "Юнион" ВМС Перу.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2012 года МО Перу заключило с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) контракт на разработку проекта и оказание технической помощи при постройке двух многоцелевых ДВКД на базе модифицированного проекта корабля "Макассар", которые ранее были поставлены ВМС Индонезии. В начале 2013 года командование ВМС Перу заключило с SIMA контракт стоимостью около 60 млн. долл. на постройку головного ДВКД.

Закладка киля головного корабля серии, "Писко", состоялась на предприятии SIMA в Кальяо 12 июля 2013 года. Спуск на воду прошел в апреле 2017 года. Планируется, что корабль будет принят на вооружение в 2019 году.

Закладка киля второго ДВКД состоялась 14 декабря 2017 года. Предполагается, что этот корабль получит наименование "Паита" (Paita). Его передача флоту запланирована на 2020 год.