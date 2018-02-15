Беспилотные комплексы Группы «Кронштадт» приняли участие в масштабных учениях ПАО «Ленэнерго» в Ленобласти



Беспилотный летательный аппарат Группы «Кронштадт» на учениях Кингисеппских электрических сетей.

Источник: http://kronshtadt.ru/ Беспилотный летательный аппарат Группы «Кронштадт» на учениях Кингисеппских электрических сетей.Источник: http://kronshtadt.ru/

Компания «Кронштадт Аэро» (входит в Группу «Кронштадт») приняла участие в масштабных учениях Кингисеппских электрических сетей (филиал ПАО «Ленэнерго»), предоставив экипажи и беспилотники со специальным оборудованием для мониторинга линий электропередач (ЛЭП) в районе города Луга.

Учения по специально разработанному сценарию проходили в конце января в Лужском районе Ленинградской области. Задачей учений стал поиск и устранение последствий массовых нарушений электроснабжения, возникших вследствие неблагоприятных метеорологических явлений. «Кронштадт Аэро» в рамках мероприятия отвечал за мониторинг условно аварийных участков ЛЭП с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В ходе учений беспилотники, управляемые специалистами «Кронштадта», совершили несколько полетов над линиями электропередач, во время которых с помощью установленной на БЛА гиростабилизированной видеокамеры и тепловизора производили на заданной высоте аэросъемку «поврежденных» участков и оперативно направляли их координаты в ситуационный центр «Ленэнерго» для дальнейшей передачи в аварийные бригады.

Кадры с установленной на БПЛА группы "Кронштадт" гиростабилизированной видеокамеры на учениях Кингисеппских электрических сетей. Источник: http://kronshtadt.ru/

По оценке руководства компании, эти учения подтвердили, что беспилотники «Кронштадта», благодаря комбинированной гибридной схеме, являются оптимальным техническим решением для решения задач мониторинга электросетевых протяженных объектов. Они осуществляют взлет в ограниченном пространстве, вертикальный взлет и посадку в строго заданной точке и, при этом, очень быстро достигают точки назначения в самолетном режиме. Использование такой схемы позволяет, в том числе, значительно снизить риски повреждения аппаратуры целевой нагрузки при взлете и посадке, а также повысить оперативность выполнения работ.

Еще одним преимуществом БЛА является их способность поднимать и переносить на большие расстояния тяжелые целевые нагрузки, что, в свою очередь, повышает качество съемки и предоставляет возможность фото- и видеозаписи в нескольких режимах (тепловая съемка, визуальное обследование).

Маршрут облета местности беспилотным летательным аппаратом Группы «Кронштадт» на учениях Кингисеппских электрических сетей, наложенный на карту местности. Источник: http://kronshtadt.ru/

Генеральный директор «Кронштадт Аэро» Максим Чижов подчеркнул: «Для компании эти учения стали важной возможностью практической демонстрации разработок и решений для электроэнергетики. Результатом совместных учений стало не только выполнение всего объема запланированных работ, но и признание эффективности использования беспилотников для мониторинга ЛЭП».

В тренировке на базе филиала «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» приняли участие представители Комитета по ТЭК Ленинградской области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, администрации Кингисеппского муниципального района, МЧС России, ПАО «МРСК Северо-Запада», филиала «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, Октябрьской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» «Трансэнерго», АО «ЛОЭСК», органов ЖКХ, подрядных организаций.