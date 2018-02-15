Военным осенью представят концепцию скоростного боевого вертолета



Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К (бортовой номер "271"), 18.05.2017.

Источник: Вениамин Игнатьвич / russianplanes.net ( ссылка ) Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К (бортовой номер "271"), 18.05.2017.Источник: Вениамин Игнатьвич / russianplanes.net ( ссылка )

Первый полет нового вертолета состоится после 2025 года

Арсеньев (Приморский край). 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Вертолеты России" (Ростех) в ноябре этого года представит Минобороны РФ концепцию сверхскоростного боевого вертолета, сообщил в интервью "Интерфаксу-АВН" гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В этом году завершится работа по контракту, который мы подписывали на "Армии-2017", окончание этих работ предусмотрено в ноябре текущего года", - заявил А.Богинский.

По его словам, заказчику будет представлена одна или две концепции по скоростному боевому вертолету.

"Мы ориентируемся на планы поднять этот вертолет после 2025 года. Все зависит от выбранной концепции, от требований, сложности и так далее", - подчеркнул А.Богинский.

"Много идет внутри споров, две школы сегодня соревнуются, доказывая преимущество той или иной схемы вертолета. Понятно, что учитывается и международный опыт. Давайте дождемся конца года, думаю, заказчик тогда уже определится", - сказал А.Богинский.

Он отметил, что задел по скоростному военному вертолету отрабатывается на базе гражданской летающей лаборатории.

"Сейчас на этой летающей лаборатории испытывается новая несущая система, ведутся экспериментальные полеты, идут испытания трансмиссии, рулевого винта, несущего винта. Коллеги из конструкторских бюро смотрят эти результаты для проработки возможных компоновок, нагрузок, вибраций и так далее. То есть, на этой летающей лаборатории отрабатываются заделы для концепции скоростного боевого вертолета для Минобороны РФ", - подчеркнул глава холдинга.

В ноябре 2017 года А.Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета.

"Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).

Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.

Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.