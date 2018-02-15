Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авиаспасатели ЗВО на учениях в Ленобласти переночуют в лесу под парашютами

16.02.2018 РИА Новости 36 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий десантируется во время учений. Архивное фото
Военнослужащий десантируется во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Листиц

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Авиационные спасатели Западного военного округа (ЗВО) в ходе начавшихся в Ленинградской области учений отработают десантирование в лесной район поиска и спасения экипажей аварийных летательных аппаратов, проведут тренировку по выживанию в дикой природе и оборудуют ночлег из парашютов, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЗВО всех авиационных частей округа задействованы в тактико-специальном учении, стартовавшем сегодня на аэродроме Пушкин в Ленинградской области. Авиаспасатели вылетят на вертолетах Ми-8, отработают десантирование с парашютом, спуск на лебедке, окажут первую медицинскую помощь условно раненым и осуществят их эвакуацию с использованием специального оборудования", - сказал Мугинов.

По его информации, "военнослужащие также проведут комплексную тренировку по выживанию в условиях дикой природы и оборудуют ночлег из парашюта".

Каждый авиационный спасатель совершит не менее 30 прыжков, выполнив весь перечень спецподготовки, включающей прыжки с задержкой раскрытия парашюта, на точность приземления, на неподготовленную площадку, в сложных метеоусловиях, с предельно малой высоты, прыжки на планирование в свободном падении и другие упражнения, добавил представитель ЗВО.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.02 01:00
  • 4
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 16.02 00:54
  • 39
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 16.02 00:17
  • 13
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 23:32
  • 1
Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"
  • 15.02 23:04
  • 1
Путин демонстрирует силу
  • 15.02 22:42
  • 1
Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет
  • 15.02 22:31
  • 5
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 21:31
  • 4
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 21:27
  • 2
Шаманов высказался за государственное регулирование частных военных компаний
  • 15.02 20:39
  • 25
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 15.02 20:38
  • 18
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 15.02 20:18
  • 8
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 15.02 19:43
  • 67
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 18:48
  • 6265
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.02 17:47
  • 3
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи
другие обсуждаемые темы