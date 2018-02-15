Авиаспасатели ЗВО на учениях в Ленобласти переночуют в лесу под парашютами
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Военнослужащий десантируется во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Листиц
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Авиационные спасатели Западного военного округа (ЗВО) в ходе начавшихся в Ленинградской области учений отработают десантирование в лесной район поиска и спасения экипажей аварийных летательных аппаратов, проведут тренировку по выживанию в дикой природе и оборудуют ночлег из парашютов, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЗВО всех авиационных частей округа задействованы в тактико-специальном учении, стартовавшем сегодня на аэродроме Пушкин в Ленинградской области. Авиаспасатели вылетят на вертолетах Ми-8, отработают десантирование с парашютом, спуск на лебедке, окажут первую медицинскую помощь условно раненым и осуществят их эвакуацию с использованием специального оборудования", - сказал Мугинов.
По его информации, "военнослужащие также проведут комплексную тренировку по выживанию в условиях дикой природы и оборудуют ночлег из парашюта".
Каждый авиационный спасатель совершит не менее 30 прыжков, выполнив весь перечень спецподготовки, включающей прыжки с задержкой раскрытия парашюта, на точность приземления, на неподготовленную площадку, в сложных метеоусловиях, с предельно малой высоты, прыжки на планирование в свободном падении и другие упражнения, добавил представитель ЗВО.
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15.02.2018
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