"Артиллеризм" возвращается?



Артиллеристы Сирийской арабской армии.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Артиллеристы Сирийской арабской армии.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

Живучесть и боеспособность среднего колесного танка больше зависят от маневренности, но это не означает, что средняя танковая бригада не нуждается в огневой мощи и защищенности. 155-мм пушка-гаубица имеет достаточную огневую мощь, однако ей не хватает маневренности и защищенности, в большинстве случаев ее используют только как переходное вооружение. Колесной артиллерии точно так же не хватает защищенности, а маневренность по сравнению с пушкой-гаубицей несколько лучше. В конце концов, бронированная колесная самоходная артиллерийская установка (САУ) все же необходима, а лучше иметь возможность объединить с колесной бронемашиной 08 (ZBL-09 - прим. редактора), что будет удобно для ее обеспечения и маневренности. В обозримом будущем 155-мм пушку-гаубицу будет сложно погрузить в такие колесные бронемашины 08. В действительности, легковесный колесный танк 122-мм калибра - более подходящий выбор.

Мощность и дальнобойность танка со 122-милиметровой пушкой недостаточны, однако точность может частично восполнить нехватку мощности, а удлинив ствол в 52 раза можно компенсировать дальнобойность. После того, как появились передовые боеприпасы HVP (Hyper Velocity Projectile), то танк со 122-милиметровой пушкой стал многообещающим. Китай обладает достаточными технологиями, а средняя танковая бригада также обозначила свои потребности.

Учения танковых подразделений в Ростовской области. Источник: РИА Новости, Сергей Пивоваров

Дальнобойность 122-милиметровой гаубицы с длиной ствола 52 калибра вполне может достигать 30 километров, более далекие цели можно оставить для ракетно-артиллеристских установок. Скорострельность ракетно-артиллеристских систем быстрая, дистанция и зона покрытия большие, а боеприпасы мощные. Они быстро достигают цели. Технологии модульного построения ТСПИ (технические средства приема информации - прим. ред.) решили вопрос с перезарядкой, а метод точного наведения улучшил точность. Их можно использовать как для обстрела площадных целей, так и для прицельного удара одним выстрелом. Армия США в Афганистане обычно использовала HIMARS в качестве "снайперской винтовки с дальнобойностью 70 километров", ее выстрелы попадали в цель, M198 и M777 (американские буксируемые гаубицы - прим. ред.), напротив, использовались для обработки площадных целей, в особенности для обстрела путей наступления Талибана (организация, запрещенная в России - прим. ред.) вокруг позиций армии США. Как минимум в Афганистане и в Ираке использование наводящегося снаряда "Рапира" было не таким эффективным как управляемый GPS реактивный снаряд M31 GMLRS HIMARS.

После организации ракетно-артиллерийской установки по принципу модульности можно также осуществить "множественную калибризацию". Американская М277 может быть переделана в шестиснарядную 227-мм реактивную систему залпового огня и пусковую платформу ракеты ATCMS класса земля-земля. Российская "Ураган-1М" может стрелять 122-мм, 220-мм и 300-мм реактивными снарядами. Китайская SR-5 тоже может использовать 122-мм и 220-мм снаряды.

220-мм реактивный снаряд находится между 122-мм и 300-мм, мощность и дальность выстрелов, несомненно, больше, чем у 155-мм гаубицы, однако это не является стандартным калибром реактивных снарядов китайской артиллерии. Необходима и возможно ли создание 122-мм и 300-мм ракетно-артиллерийских бригад - это вопрос, который заслуживает изучения.

Мощность и дистанция реактивных снарядов крупного калибра большая, есть хороший потенциал увеличения дальности, подходит для удара по особо укрепленным целям. США сейчас разрабатывает способ объединения управляемой бомбы малого диаметра SDB (Small Diameter Bomb - американская управляемая высокоточная авиабомба, созданная для того, чтобы увеличить число поражаемых целей - прим. ред.) и реактивного снаряда 227-мм на боевом самолете, что является очень полезной идеей для Китая. Мощность, точность и возможность планирования на цель SDB уже были испытаны, еще есть способность "поворота обратно". Это имеет особое значение для ракетно-артиллерийской установки.

В ранний период войны против терроризма, управляемая авиационная бомба уже широко использовалась, однако боевым самолетам было необходимо целиться и сбрасывать бомбу с определенного расстояния. Если дистанция слишком короткая или самолет уже находится в воздушном пространстве объекта, нужно делать еще круг и только потом можно сбрасывать бомбу, поэтому легко упустить момент для атаки. Модернизированные управляемые авиационные бомбы (особенно те, у которых есть GPS - прим. автора) могут не подвергаться этим ограничениям, они могут самостоятельно разворачиваться и наносить удар по цели. У SDB тоже есть такая способность. У ракетной установки, с одной стороны, максимальная дальность большая, а с другой стороны, минимальная дальность тоже большая, часто достигает одной трети или даже половины от максимальной дальности. Способность поворота обратно в огромной степени уменьшила бы мертвую зону обстрела, увеличила оперативность применения в сражении, в особенности возможность удара по укрепленным объектам на близкой дистанции. SDB также эффективно используется в военно-воздушных силах. Важно отметить, что обычный управляемый реактивный снаряд не обладает способностью поворота обратно.

У Китая нет готовых 203-мм гаубицы, 240-мм миномета и уже нет необходимости тратить время впустую на эти концепции, вышедшие из моды, тяжелая управляемая авиационная бомба и управляемый реактивный снаряд крупного калибра могут полностью заменить их.

122-мм гаубица с длинной ствола 52 калибра и 122/220/300-мм ракетно-артиллерийская установка могут поражать различные цели, имеют хорошую огневую мощь и дальнобойность, и подходят требованиям средней бригады. Гаубица М777 легким весом, огневой мощью, маневренностью и дальнобойностью превосходит противника. Огневая мощь, маневренность и защищенность ракетно-артиллерийских установок, бронемашин с длинноствольной 122-миллиметровой пушкой в сочетании с другими транспортными средствами и тыловым обеспечением бригады среднего типа подходят для ведения комплексной войны.

Объединение 122-мм гаубицы и 122/220-мм ракетно-артиллеристской установки может также применяться для легкой бригады. Легкая бригада комплектуется машинами "Дунфен Тиецзя" (Dongfeng tiejia). Бригада легкого типа делает еще больший упор на маневренность, что соответственно ведет к снижению защищенности, поэтому пушка, установленная на транспортном средстве, приемлема. На "Дунфен Тиецзя" можно поставить 122-мм гаубицу, однако более подходящий способ - стрелять не с машины, а с помощью гидравлической руки, поставить пушку на землю во время боя, сделать лафет из простой опоры и самой машины, быстро перейдя в положение для стрельбы. После выстрела снова используя гидравлическую руку поставить пушку на машину для совершения маневра.

Что касается ракетной установки, SR-7 - это облегченная версия SR-5, вмещает только одну пусковую установку, можно переходить от 122-мм гаубицы с двадцатью направляющими к 220-мм гаубице с шестью выстрелами, а если можно перейти на 300-мм гаубицу, что это еще лучше, однако смешанная погрузка больше не будет возможна. Это тоже приемлемо для легкой бригады.

В эпоху 90-х, когда пехота была механизирована, артиллерия уже стала основной частью сухопутных войск в Китае, и даже центральной частью боевой мощи Поднебесной. Артиллерия 155-мм калибра, несомненно, обладает большей мощью, способностью поражать дальние дистанции. На Западе 105-мм, сравниваемая с 122-мм, уже давно прекратила свое развитие. В России 122-мм тоже не получила дальнейшего развития. Однако война - это не конкурс красоты, "артиллеризм" - это всего лишь настроения, если исходить из требований настоящей войны, то только тогда это основной путь. Сохранять 155-мм калибр тяжелой танковой бригады имеет смысл, однако нет необходимости подгонять калибр оружия средней бригады под 155 мм, 122-мм плюс многокалиберная ракетно-артиллерийская установка полностью может удовлетворить эти потребности, а также сохранить сбалансированную мобильность и защищенность, она больше подходит бригаде среднего типа. Легкой бригаде следует выбрать 122-мм пушку.

Чэнь Фэн (, Chen Feng)

Гуаньча, Китай