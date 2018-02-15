СМИ: Вслед за "джавелинами" США могут поставить в Грузию БПЛА
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США, уже начавшие поставки в Грузию противоракетных систем "джавелин", могут также передать реорганизуемым Вооруженным силам Грузии беспилотные летательные аппараты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
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Это было бы очень хорошо. Это помогло бы в полной мере укомплектовать девять грузинских батальонов, подготовка которых начинается в мае американской стороной
– сказал военный эксперт Вахтанг Маисая, при этом не уточнив, о каких именно беспилотниках идет речь.
По его словам, Тбилиси может также просить у американских партнеров внедрить системы электронного управления боевыми операциями.
О том, что США в этом году все активнее будут помогать армии Грузии, на днях в парламенте рассказал и министр обороны Леван Изория. В частности, он сообщил, что обсудил в Пентагоне вопрос включения военно-морского компонента в традиционно проводимые в Грузии международные учения Agile Spirit.
Что касается программы подготовки девяти батальонов, она рассчитана на три года. Суть программы состоит в том, что американцы будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части.
На приобретение ПЗРК "Джавелин" в 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов.
Ранее США уже начали процесс замены в грузинской армии пулеметов советского и российского образцов на американские.
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15.02.2018
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