Вертолет - лучший перехватчик беспилотников



AH-64D Apache Longbow. Фото с сайта boeing.com. AH-64D Apache Longbow. Фото с сайта boeing.com.

"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – Сингапур подтвердил, что использует боевой вертолет Boeing AH-64D Apache в роли платформы ПВО в составе многослойной системы обороны юго-востока Азии.

В ответ на вопросы Defense News министерство обороны Сингапура заявило: "AH-64D является одной из платформ, которые Целевая группа по противовоздушной обороне страны может использовать для ПВО Сингапура от широкого спектра воздушных угроз".

Решение использовать Apache в такой роли было частично обусловлено преимуществами, которыми обладает вертолет по сравнению с истребителем. Более медленная винтокрылая машина способна эффективно бороться в "низколетящими и малоскоростными воздушными угрозами", такими как легкие самолеты или беспилотники. Скоростные реактивные перехватчики могут испытывать трудности с сопровождением цели и поддержанием визуального контакта.