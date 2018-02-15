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Россия не будет делиться с НАТО своими планами по размещению "Искандеров" в Калининградской области - Шаманов

16.02.2018 Интерфакс-АВН 37 0
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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия будет делать в Калининградской области все, что хочет, и не намерена делиться с НАТО своими планами по размещению там "Искандеров", заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"С какого перепугу?", - сказал В.Шаманов в четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что Калининградская область - "это наша законная территория, что хотим, то и делаем, в отличие от них (НАТО, - "ИФ"), которые зовут американцев и прочих, недоброжелательных к нам людей".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду отметил, что Россия наращивает военное присутствие в Калининградской области, призвав Москву действовать прозрачнее.

"Россия много лет назад заявляла, что намерена разместить "Искандеры" в Калининграде. Все, что нам известно, что Россия заявляла об этом и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. По вопросу размещения "Искандеров" в Калининграде комментировать не стану, это вопросы нашей разведки", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции.

"Я призываю Россию быть прозрачнее. И это одна из причин, почему мы считаем, что Совет России и НАТО очень полезен", - добавил он, подчеркнув, что в рамках этого Совета стороны обмениваются не только данными о военных учениях, но и о дислокации войск.

31 января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М". "Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100 процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал командир дислоцированной в Калининградской области ракетной бригады Анатолий Городецкий на едином дне приемки военной продукции.

ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
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Военные учения

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