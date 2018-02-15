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Летающий солдат будущего попал на видео

16.02.2018 Российская газета 39 0
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Ударный дрон TIKAD
Ударный дрон TIKAD.
Источник: rg.ru

Израильский стартап Duke Robotics опубликовал видео своей разработки, ударного дрона TIKAD, способного нести стрелковое оружие и гранатомет.

Основатель компании, бывший командир израильского спецназа Разиель Атуар считает, что использование вооруженных дронов в контртеррористических операциях поможет снизить число жертв среди местного населения - особенно если операции проводятся в населенных пунктах. Например, TIKAD - его в компании называют солдатом будущего, - мог бы стать идеальным оружием против засевших на крышах зданий снайперов.



Впервые беспилотник вертикального взлета был представлен в 2015 году, с тех пор его конструкция усовершенствована, пишет "Популярная механика". В частности, доработан подвес для вооружения и система стабилизации - благодаря чему дрон теперь не отбрасывает при стрельбе.

Октокоптер может поднять любое стрелковое оружие весом до 10 килограммов, подвес рассчитан на применение ручного гранатомета, штурмовой и снайперской винтовок. Управление оружием дистанционное, TIKAD открывает огонь по команде оператора.

Видео опубликовано для привлечения в проект инвесторов. В 2017 году стало известно о закупке партии дронов для израильской армии, ведутся переговоры и с вооруженными силами США.


Антон Валагин
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
США
Продукция
TIKAD
Проекты
БПЛА
Робот

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