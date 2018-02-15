Группа Nexter поставит Вооруженным силам Франции ББМ VBMR-L



Проектное изображение перспективной французской бронированной машины Nexter VBMR Leger с колесной формулой 4х4 в разведывательном варианте.

Источник: Nexter Systems Проектное изображение перспективной французской бронированной машины Nexter VBMR Leger с колесной формулой 4х4 в разведывательном варианте.Источник: Nexter Systems

ЦАМТО, 15 февраля. Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) сообщила о заключении с Nexter Group контракта на поставку легких многоцелевых ББМ VBMR-L (Vehicule Blinde Multi-Role Leger) с колесной формулой 4x4.

О присуждении Nexter контракта 12 февраля официально объявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в ходе посещения предприятия компании Nexter в Роанне.

Контракт предусматривает разработку, производство и поддержку новой ББМ, которая заменит ряд версий состоящих на вооружении ВС Франции ББМ VAB (Vehicule de l'Avant Blinde), начиная с 2022 года. Согласно представленному правительством 8 февраля Закону о военных программах на 2019-2025 гг. (Loi de Programmation Militaire 2019-2025), 489 бронемашин VBMR-L будут закуплены к 2025 году. К 2030 году их количество в составе ВС Франции может достичь 978 ед.

Сборка ББМ будет осуществляться на предприятии Nexter в Роанне, наряду с бронемашинами EBRC "Ягуар" и VBMR "Грифон", поставка которые предусмотрена программой модернизации парка вооружений Сухопутных войск SCORPION (Synergie du COntact Renforce par la Polyvalence et I'InfovalorisatiON). Работы будут выполняться совместно с компанией Texelis, которая будет отвечать за ходовую часть.

По информации Министерства вооруженных сил, VBMR-L будут производиться в версиях патрульной машины, разведывательной машины, машины связи и машины РЭБ. Кроме того, предусмотрена поставка версии санитарной машины. Первой через 4 года СВ Франции будет передана патрульная машина. Список, приведенный Nexter, несколько шире: БТР, машина управления, машина управления огнем артиллерии, инженерная машина, санитарная машина, разведывательная машина, машина связи и т.д.

VBMR-L будет представлять собой бронированную машину с колесной формулой 4x4 весом около 15 тонн, предназначенную для перевозки до 10 военнослужащих в индивидуальной экипировке FELIN (Fantassin a Equipement et Liaisons Integres). Она будет оснащена различным оборудованием, предусмотренным для техники, поставляемой в рамках программы SCORPION, включая радиоэлектронное оборудование, дистанционно управляемый модуль вооружения, детекторы угроз, а также терминал сетевой системы боевого управления и обмена информацией SICS (Systeme d'Information et de Combat SCORPION).

Как сообщал ЦАМТО, поставка бронемашин осуществляется в рамках программы SCORPION, которая реализуется с целью оснащения современным вооружением общевойсковых тактических групп СВ Франции (Groupement Tactique Inter-Armes – GTIA). Программа предполагает принятие на вооружение 1872 многоцелевых бронированных машин VBMR, 300 бронированных разведывательно-боевых машин EBRC, 978 ББМ VBMR-L, модернизацию 200 основных боевых танков "Леклерк" к стандарту "Леклерк Рэновэ", разработку и принятие на вооружение сетевой системы боевого управления и обмена информацией SICS (Systeme d'Information et de Combat SCORPION), комплекта индивидуальной экипировки военнослужащего FELIN (Fantassin a Equipement et Liaisons Integres), различных беспилотных систем.

Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) МО Франции заключила с консорциумом, сформированным французскими компаниями Nexter Systems, Renault Trucks Defense и Thales, контракт на поставку первых 319 ББМ VBMR "Грифон" и 20 ББМ EBRC "Ягуар" в апреле 2017 года.