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Беларусь начнет получать российские истребители Су-30СМ в 2019 году

16.02.2018 ЦАМТО 40 0
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Многоцелевые истребители Су-30СМ
Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 15 февраля. Военно-воздушные силы Беларуси начнут получать российские многофункциональные истребители Су-30СМ в 2019 году. Первая партия будет состоять из четырех машин. Об этом, как сообщает rg.ru, заявил министр обороны РБ, генерал-майор Андрей Равков.

"Для развития системы ПВО продолжатся поставки хорошо зарекомендовавшего себя зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", а закупка самолетов Су 30СМ позволит повысить наши возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, а также существенно обновить парк авиационной техники", – цитирует rg.ru главу Минобороны РБ.

По словам А.Равкова, график поставок уже определен. Беларусь будет покупать у России по четыре машины в год (то есть поставка 12 машин рассчитана на период 2019-2021 гг.).

В прошлом году Министерство обороны Республики Беларусь заключило контракт с корпорацией "Иркут" на поставку 12 истребителей Су-З0СМ. Согласно первоначальному графику поставки планировалось реализовать в 2018-2020 гг., напоминает rg.ru.
15.02.2018
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Белоруссия
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Tор-М2
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ИРКУТ НПК
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Тор ЗРК

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