На учениях в Хабаровском крае бомбардировщики провели дозаправку в воздухе
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Дозаправка в воздухе истребителя-перехватчика Су-24. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. Летчики бомбардировочной авиации смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае выполнили дозаправку в воздухе, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
"Один из самых сложных элементов летной подготовки отработали экипажи истребителей бомбардировщиков Су-34 и бомбардировщиков Су-24М. Дозаправка выполнялась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 500 километров в час на высоте от трех до пяти тысяч метров", - сказал Гордеев.
Он отметил, что летчики отработали как одиночную, так и парную дозаправку. Задания выполнялись днем.
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15.02.2018
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