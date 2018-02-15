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Ракетный корабль "Дагестан" проведет стрельбы в Каспийском море

16.02.2018 РИА Новости 41 0
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Ракетный корабль Дагестан
Ракетный корабль Дагестан.
Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Малый ракетный корабль "Дагестан" Каспийской флотилии вышел из пункта постоянной дислокации в Дагестане для выполнения артиллерийских и зенитно-артиллерийских стрельб в море, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, выход корабля в Каспийское море осуществляется в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2. Экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению задач по предназначению одиночным кораблем в море.

"В ходе отработки задач по ведению морского боя одиночным кораблем флотские артиллеристы выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш", - сказал Астафьев.

Ракетчики электронным пуском отработают задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК".

Кроме того, в течение нескольких дней в морских полигонах личный состав будет отрабатывать элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде.
15.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
3М-54
Club-N
АК-176
АК-630 Ласка
Проекты
Калибр КР
КФ

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