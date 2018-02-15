РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC
Прекращения монополии корпорации на пилотируемые полеты в РКК «Энергия» ждут после ввода в эксплуатацию американских космических кораблей Starliner и Crew Dragon
Монополия России на мировом рынке пилотируемых космических полетов, которую та получила после закрытия в США программы Space Shuttle, продлится недолго, такой прогноз содержится в отчете ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за четвертый квартал 2017 года.
Разрушение монополии в РКК «Энергия» связывают с планами частных американских компаний по началу запусков своих космических кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX).
«После ввода в эксплуатацию американских коммерческих кораблей безусловная монополия корпорации на пилотируемые полеты на низкую околоземную орбиту прекратится», — говорится в отчете.
Корабль Crew Dragon (он же Dragon 2), разрабатываемый созданной Илоном Маском компанией SpaceX, планируется впервые (для начала в беспилотном режиме) вывести в космос в августе 2018 года, а уже в декабре должен состояться и пилотируемый полет. После окончания испытаний корабль планируется использовать для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а в будущем и для туристических полетов вокруг Луны.
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14.02.2018
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ID: 3396
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№1
15.02.2018 10:07
А что они думали - это будет вечно продолжаться?
Не надо стоять на месте, вернее "почивать на лаврах".
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