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РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе

15.02.2018 РБК 359 2
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Макет корабля "Федерация" в РКК "Энергия"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Прекращения монополии корпорации на пилотируемые полеты в РКК «Энергия» ждут после ввода в эксплуатацию американских космических кораблей Starliner и Crew Dragon

Монополия России на мировом рынке пилотируемых космических полетов, которую та получила после закрытия в США программы Space Shuttle, продлится недолго, такой прогноз содержится в отчете ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за четвертый квартал 2017 года.


Разрушение монополии в РКК «Энергия» связывают с планами частных американских компаний по началу запусков своих космических кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX).


«После ввода в эксплуатацию американских коммерческих кораблей безусловная монополия корпорации на пилотируемые полеты на низкую околоземную орбиту прекратится», — говорится в отчете.


Корабль Crew Dragon (он же Dragon 2), разрабатываемый созданной Илоном Маском компанией SpaceX, планируется впервые (для начала в беспилотном режиме) вывести в космос в августе 2018 года, а уже в декабре должен состояться и пилотируемый полет. После окончания испытаний корабль планируется использовать для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а в будущем и для туристических полетов вокруг Луны.
14.02.2018
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принадлежат РБК
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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
SpaceX
Энергия РКК
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
МКС

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 3396
392
№1
15.02.2018 10:07
А что они думали - это будет вечно продолжаться?
Не надо стоять на месте, вернее "почивать на лаврах".
+1
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RU
Павел 1978
9315
№2
15.02.2018 10:10
Более того,  если так дело пойдёт,
то скоро мы будем покупать запуски у Маска
+2
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