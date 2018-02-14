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Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи

15.02.2018 Газета.ru 227 0
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МиГ-29 (9-12)
Первый полет прототипа МиГ-29 («9-12»).
Источник: Валерий Агеев

"МиГ" предостерег Украину от модернизации истребителей МиГ-29 в штурмовики

Российская корпорация "МиГ" предостерегла украинских оборонщиков от попыток сделать из истребителя МиГ-29 штурмовик. Модернизация этих истребителей на имеющихся у Украины мощностях небезопасна, заявили в российской компании. Как ранее писали украинские СМИ, недостаток в штурмовиках украинские военные почувствовали во время конфликта в Донбассе еще в 2014 году.

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" предостерегла представителей украинской оборонной промышленности от попыток превратить МиГ-29 в штурмовик. В корпорации считают, что модернизация этих истребителей на имеющихся у ВВС Украины ремонтных мощностях небезопасна, говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций "МиГ", поступившем в РИА "Новости".

"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью.

Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития - сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", - заявили в корпорации.

Продление ресурса самолетов на 20-40 лет может оказаться небезопасным, так как "устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин", объяснили в "МиГ".

В корпорации также напомнили, что страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.

8 февраля украинское издание "Деловая столица" сообщило, что

на Львовском авиационно-ремонтном заводе скоро начнется модернизация советских истребителей МиГ-29 с целью переделать их в штурмовики, а также продлить срок службы самолетов до 35-40 лет.

Проблема с недостатком у Украины специализированных штурмовиков выявилась в ходе конфликта в Донбассе в 2014 году: в июле и августе того года для ударов по одиночным целям украинским военным пришлось привлечь фронтовые истребители МиГ-29, летчики которых не имели достаточной квалификации, пишет ДС.

"С этими машинами (истребителями) дела в Украине не так плохи, как кажется, хотя часть наиболее "свежих" самолетов была продана за рубеж, а девять самых боеспособных в бригаде МиГ-29 Россия захватила в Крыму, однако в строй еще можно поставить 45-50 МиГ-29", - предполагает издание, отмечая, что с момента начала боевых действий в Донбассе в летное состояние были возвращены от 10 до 15 истребителей.

Как ожидают на Украине, в результате модификации в базовую комплектацию советского МиГ-29 будут внесены весьма существенные изменения, которые позволят использовать не только неуправляемое авиационное вооружение, но и управляемое оружие: ракеты класса "воздух-поверхность" и управляемые бомбы.

Так, планируется усовершенствовать систему управления оружием 20ПM, установить бортовую интегрированную аппаратуру навигации и посадки "Курс-93М", а также заменить навигационную систему РСБН A-323.

В ходе модификации украинские инженеры также могут применить системы радиоэлектронной защиты летательных аппаратов "Омут" от киевской фирмы "Радионикс". Комплекс включает в себя не только систему радиоэлектронной разведки, но и систему радиоэлектронного противодействия.

По данным издания, украинские военные делают ставку на корректируемую авиационную бомбу, которая уже довольно долго разрабатывается ГосКБ "Луч". По данным украинских СМИ, она оснащена телевизионной головкой самонаведения, обеспечивающей захват целей под носителем и автоматическое наведение в автономном полете с реализацией принципа "сбросил-забыл".

Какие именно ракеты планируется применять с новых МиГов, пока неизвестно. На вооружении Украины остались только ракеты Х-29 с небольшой дальностью применения в 10 км, которая не позволяет "штурмовому" МиГу запускать ракеты, не заходя в зону действия ПВО ополченцев самопровозглашенных республик в Донбассе.


Отдел "Армия"
14.02.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
Х-29
Компании
Луч КБ
МиГ РСК

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