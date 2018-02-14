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ВМС США представили конгрессу план закупки кораблей

15.02.2018 Военное обозрение 207 0
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Командование ВМС США представило конгрессу долгосрочный план кораблестроения, подразумевающий увеличение численности боевых кораблей до 355 единиц к 2048 году, передает REGNUM.

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http://www.globallookpress.com

Документ содержит планы закупки кораблей для ВМС США с 2019-го по 2048 год. Главной мыслью плана является ускорение ввода в строй новых кораблей и стимулирование развития судостроительных мощностей страны.

В частности, предлагается вводить в строй новые авианосцы не раз в 5 лет, а каждые 4 года. Основанием этого предложения являются сроки списания и ремонта существующих кораблей, которые не позволяют постоянно иметь в боевом составе 12 авианосцев.

Также планируется закупать ежегодно по две многоцелевые АПЛ класса "Вирджиния", и параллельно с этим построить 12 новых стратегических подводных ракетоносцев класса "Колумбия".

Кроме того, ВМС намерены продлить сроки эксплуатации части боевых кораблей и субмарин, чтобы к 2050 году довести их общую численность до 355 единиц.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличения численности боевых кораблей американского флота. Согласно открытым источникам, к концу 2017 года ВМС США имели в своем составе около 280 кораблей и более 520 вспомогательных судов.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Колумбия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Virginia АПЛ
Авианосец

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