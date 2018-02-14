Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество
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Владимир Путин. 12 февраля 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и военно-технической сферах", - говорится в сообщении.
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14.02.2018
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