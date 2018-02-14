Raytheon продолжает работы в интересах ПРО ОАЭ
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РЛС AN/TPY-2.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Компания Raytheon будет заниматься разработкой и сопровождением программного обеспечения для перемещаемой РЛС AN/TPY-2, используемой Объединенными Арабскими Эмиратами. Контракт получен от Агентства по ПРО США.
Сделка, объявленная в понедельник Пентагоном, не превысит сумму более 23,2 млн долл США – она является модификацией предыдущего контракта с фиксированной ценой.
Пентагон сообщил, что с данной сделкой общая номинальная стоимость контракта вырастает от 717,6 млн до 740,9 млн долл. РЛС AN/TPY-2 представляет собой радар противоракетной обороны, предназначенный для обнаружения, идентификации и слежения за баллистическими ракетами.
Работа над контрактом будет вестись на объекте в Вобурне (Массачусетс), и ожидается, что будет завершена в ноябре 2019 года.
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14.02.2018
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