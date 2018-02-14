Raytheon продолжает работы в интересах ПРО ОАЭ



РЛС AN/TPY-2.

Источник: militaryparitet.com РЛС AN/TPY-2.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Компания Raytheon будет заниматься разработкой и сопровождением программного обеспечения для перемещаемой РЛС AN/TPY-2, используемой Объединенными Арабскими Эмиратами. Контракт получен от Агентства по ПРО США.

Сделка, объявленная в понедельник Пентагоном, не превысит сумму более 23,2 млн долл США – она является модификацией предыдущего контракта с фиксированной ценой.

Пентагон сообщил, что с данной сделкой общая номинальная стоимость контракта вырастает от 717,6 млн до 740,9 млн долл. РЛС AN/TPY-2 представляет собой радар противоракетной обороны, предназначенный для обнаружения, идентификации и слежения за баллистическими ракетами.

Работа над контрактом будет вестись на объекте в Вобурне (Массачусетс), и ожидается, что будет завершена в ноябре 2019 года.