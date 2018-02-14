"Боинг" модернизирует японские самолеты ДРЛО
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Самолет ДРЛО E-767 сил самообороны Японии.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Компания Boeing получила контракт на модернизацию компьютерного оборудования четырех японских самолетов ДРЛО E-767 и связанных с ними наземных систем.
Сделка, объявленная в понедельник министерством обороны, оценивается более чем в 60,9 млн долл США.
Работа над контрактом будет проходить в Оклахома-сити (Оклахома), Сан-Антонио (Техас) и Сиэтле (Вашингтон), и, как ожидается, будет завершена к декабрю 2022 года.
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14.02.2018
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