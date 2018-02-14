Продолжается модернизация индийских "Миражей"
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Истребители Mirage 2000I.
Источник: Airliners.net
"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – ВВС Индии продолжают модернизацию истребителей Mirage 2000I, сообщает Tejas-India's MRCA.
Самолеты получают новую авионику: усовершенствованную навигационную систему, новый операционный компьютер, линию связи MIL-STD-1553B, новый радар Thales RDY-2, кабину с двумя дисплеями MFD, новый приемник радиолокационного предупреждения (RWR) и электронные боевые системы.
Истребитель будет способен нести до четырех ракет воздушного боя завизуальной дальности Rafael Derby, ближней-средней дальности Python V и высокоточные боеприпасы для поражения наземных целей.
По проекту Legend на "Мираж-2000" интегрируется ракета воздушного боя Р-73 с нашлемной системой целеуказания DASH, по проекту Crystal Maze интегрируются ракеты "воздух-земля" Rafael Crystal Maze на базе УР Popeye.
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14.02.2018
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