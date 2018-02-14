Продолжается модернизация индийских "Миражей"



Истребители Mirage 2000I.

Источник: Airliners.net Истребители Mirage 2000I.Источник: Airliners.net

"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – ВВС Индии продолжают модернизацию истребителей Mirage 2000I, сообщает Tejas-India's MRCA.

Самолеты получают новую авионику: усовершенствованную навигационную систему, новый операционный компьютер, линию связи MIL-STD-1553B, новый радар Thales RDY-2, кабину с двумя дисплеями MFD, новый приемник радиолокационного предупреждения (RWR) и электронные боевые системы.

Истребитель будет способен нести до четырех ракет воздушного боя завизуальной дальности Rafael Derby, ближней-средней дальности Python V и высокоточные боеприпасы для поражения наземных целей.

По проекту Legend на "Мираж-2000" интегрируется ракета воздушного боя Р-73 с нашлемной системой целеуказания DASH, по проекту Crystal Maze интегрируются ракеты "воздух-земля" Rafael Crystal Maze на базе УР Popeye.