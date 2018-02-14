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"Щит дракона" для сил обороны Финляндии

15.02.2018 Военный паритет 152 0
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CASA_C-295
CASA C-295. Фото с сайта airbusmilitary.com.

"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Компания Lockheed Martin модифицировала транспортный самолет Airbus CASA C-295 сил обороны Финляндии в качестве разведывательной платформы под названием Dragon Shield.

Сообщается, что модернизация самолета завершена, после проведения необходимых летных испытаний машина обрела оперативный статус.

"Работая в унисон с нашим клиентом, мы предоставили инновационную систему, которая полностью отвечает их (финским) требованиям", - сообщил в пресс-релизе д-р Роб Смит, вице-президент отделения C4ISR Systems компании Lockheed Martin. "Мы работали с финской промышленностью, чтобы максимально расширить ее участие в программе, чтобы гарантировать, что система могла поддерживаться (технически) финскими предприятиями", добавил он.

Система построена для использования в военно-транспортных самолетах, таких как и Lockheed C-130 Hercules.

Система Dragon Shield наделяет транспортные самолеты возможностью собирать электронные разведывательные данные, анализировать вражеские средства связи или сигналы с помощью бортового оборудования для повышения ситуационной осведомленности и предоставления информации пунктам управления войсками.

"Финские силы обороны также получили наземные станции и терминалы связи, которые поддерживают возможности бортовых систем самолета", сообщила компания.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
C-130
C-295 CASA
Компании
Airbus
Lockheed-Martin

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