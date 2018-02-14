"Щит дракона" для сил обороны Финляндии
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CASA C-295. Фото с сайта airbusmilitary.com.
"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Компания Lockheed Martin модифицировала транспортный самолет Airbus CASA C-295 сил обороны Финляндии в качестве разведывательной платформы под названием Dragon Shield.
Сообщается, что модернизация самолета завершена, после проведения необходимых летных испытаний машина обрела оперативный статус.
"Работая в унисон с нашим клиентом, мы предоставили инновационную систему, которая полностью отвечает их (финским) требованиям", - сообщил в пресс-релизе д-р Роб Смит, вице-президент отделения C4ISR Systems компании Lockheed Martin. "Мы работали с финской промышленностью, чтобы максимально расширить ее участие в программе, чтобы гарантировать, что система могла поддерживаться (технически) финскими предприятиями", добавил он.
Система построена для использования в военно-транспортных самолетах, таких как и Lockheed C-130 Hercules.
Система Dragon Shield наделяет транспортные самолеты возможностью собирать электронные разведывательные данные, анализировать вражеские средства связи или сигналы с помощью бортового оборудования для повышения ситуационной осведомленности и предоставления информации пунктам управления войсками.
"Финские силы обороны также получили наземные станции и терминалы связи, которые поддерживают возможности бортовых систем самолета", сообщила компания.
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14.02.2018
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