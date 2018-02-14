Франция продолжает "обходить" конкурс ВВС Бельгии



Истребитель F-16 ВВС Бельгии.

Источник: © EPA/WOLFGANG KUMM Истребитель F-16 ВВС Бельгии.Источник: © EPA/WOLFGANG KUMM

"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Франция продолжает свои усилия для того, чтобы Бельгия фактически отказалась от процедуры конкурса по выбору нового истребителя для ВВС, сообщает бельгийская газета Le Soir 13 февраля.

Во французском документе говорится, что Париж не призывает аннулировать конкурсы какого бы то ни было рода, но "предлагает правительствам разработать предложения для Бельгии, провести дискуссию и разрешить Бельгии сделать суверенный выбор между различными правительственными предложениями". Другими словами, Бельгия остается полностью суверенной, в том числе при выборе процедуры.

Для Парижа это означает, что "организация-заказчик может отказаться от процесса приобретения, объявив ее закрытой" и откроет путь "к межправительственному соглашению о сотрудничестве с Францией".

Тем не менее, новая игра Парижа вряд ли удастся, так как министр обороны Бельгии Стивен Вандепут, похоже, решил выполнять и дальше конкурсные требования. Бельгийское правительство официально еще не озвучило свой ответ на предложение Франции, которое поставило бы программу приобретения истребителей на гораздо более высокий политический уровень. Стивен Вандепут подтвердил, что его позиция "не изменилась в отношении французских усилий". "Я не получил юридического мнения, противоречащего двум предыдущим", сказал он 7 февраля в Комитете национальной обороны Палаты представителей Бельгии.

В декабре 2016 года Бельгия утвердила покупку 34 новых истребителей, которые будут приобретены с весны 2018 года на сумму 3,573 млрд евро (4,2 млрд долл США). В конкурсе официально участвуют Lockheed Martin (F-35A JSF) и BAE Systems (Eurofighter Typhoon).