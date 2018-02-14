Новая JSTARS. Замена одного самолета сетью платформ
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Разведывательный самолет управления полем боя Northrop Grumman E-8C JSTARS.
Источник: militaryparitet.com
В настоящее время ведется рассмотрение вариантов на замену этого самолета. Свои предложения выдвигают компании Boeing на базе авиалайнера 737, Gulfstream и Bombardier на базе бизнес-джетов соответственно G650 и Global 6000. Однако по плану администрации Трампа на 2019 финансовый год предусматривается прекращение конкурса.
ВВС планируют распределить функции, которые ранее возлагались на Е-8, на несколько типов платформ, но не приводят деталей такого решения. "Мы будем использовать датчики, которые существуют сегодня, и, возможно, поставим их на дополнительные платформы, например, на беспилотники MQ-9, и распределим различные датчики на существующие платформы", говорит заместитель помощника министра ВВС генерал-майор Джон Плетчер.
Но ВВС не объяснили, как они разместят мощный радар APY-7 длиной 7,3 м (24 фута) на MQ-9 – радар слишком длинный для этого БЛА. Передовая концепция системы управления боевыми действиями ждет своего решения с 2007 года, когда ВВС США отказались от попыток замены парка E-8C самолетом Northrop Grumman E-10A на базе Boeing 767-400ER.
Восемь лет спустя ВВС запустили программу рекапитализации JSTARS в надежде снизить эксплуатационные расходы, уменьшив платформу до уровня 737, Gulfstream G650 или Bombardier Global 6000. Все три конкурента - Northrop, Boeing и Lockheed Martin - планировали интегрировать на свои самолеты новый широкомасштабный радиолокатор наблюдения, разработанный Northrop. Статус этого проекта становится неясным в свете недавнего решения ВВС.
Переход от использования одной крупной платформы к "сети систем" повторит решение ВМС, когда флот решил заменить самолет электронного наблюдения Lockheed EP-3E ARIES на разнотипную сеть разведывательных платформ, куда входят высотные беспилотники Northrop MQ-4C Triton, беспилотники вертолетного типа Northrop MQ-8C Fire Scout и морские патрульные самолеты Boeing P-8A Poseidon.
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14.02.2018
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