Саудовская Аравия купит пять испанских корветов



Корвет Avante 2200.

Источник: militaryparitet.com Корвет Avante 2200.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Правительство Саудовской Аравии решило приобрести пять корветов Avante 2200 испанской компании Navantia, сообщает sdarabia.com (12 февраля).

Корабли будут построены на верфи "Сан-Фернандо", стоимость контракта составляет 2 млрд евро. По другим данным, контракт еще не подписан, оценочная стоимость 3 млрд евро (3,3 млрд долл США).

Предварительное соглашение было подписано 15 января 2017 года во время визита короля Испании Филиппа IV. Также сообщается, что Испания построит военно-морскую базу на Аравийском полуострове, где будут базироваться эти корветы. В настоящее время около 400 саудовских моряков проходят обучение в Испании.

Корвет "Аванте 2200" имеет следующие характеристики: