Саудовская Аравия купит пять испанских корветов
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Корвет Avante 2200.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Правительство Саудовской Аравии решило приобрести пять корветов Avante 2200 испанской компании Navantia, сообщает sdarabia.com (12 февраля).
Корабли будут построены на верфи "Сан-Фернандо", стоимость контракта составляет 2 млрд евро. По другим данным, контракт еще не подписан, оценочная стоимость 3 млрд евро (3,3 млрд долл США).
Предварительное соглашение было подписано 15 января 2017 года во время визита короля Испании Филиппа IV. Также сообщается, что Испания построит военно-морскую базу на Аравийском полуострове, где будут базироваться эти корветы. В настоящее время около 400 саудовских моряков проходят обучение в Испании.
Корвет "Аванте 2200" имеет следующие характеристики:
- Общая длина 98,9 м
- Макс. скорость 28 узлов
- Вооружение – АУ калибра 76 мм, МЗАК калибра 35 мм, два пулемета калибра 12,7 мм, ракеты
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14.02.2018
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