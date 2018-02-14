Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Ленинградской области пройдут стрельбы управляемым снарядом "Краснополь"

15.02.2018 РИА Новости 272 0
0
Понравилась новость?
 +1
Краснополь 152мм
«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.
Источник: Пользователь ВПК.name

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Личный состав артиллерийского соединения Западного военного округа (ЗВО) проведет на полигоне в Ленинградской области стрельбы с использованием комплекса высокоточного вооружения "Краснополь", сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Тактико-специальные занятия по стрельбе и управлению огнем с использованием комплекса управляемого артиллерийского вооружения "Краснополь" стартовали на специализированном артиллерийском полигоне, расположенном в Ленинградской области", - сказал Мугинов.

По его информации, в ходе выполнения огневых задач личный состав артиллерийских подразделений выполнит стрельбу из самоходных гаубиц "Мста-М" управляемым снарядом по целям, имитирующим пункты управления, бронетехнику условного противника и отдельные малоразмерные мишени, а также проведет групповую стрельбу по площадной цели. Контроль за поражением объектов будет осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Гаубица "калибра 152 миллиметра Мста-М" (модернизированная) предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Может вести огонь высокоточными управляемыми боеприпасами с головкой самонаведения "Краснополь".

Корректируемый артиллерийский снаряд комплекса управляемого вооружения "Краснополь" разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для высокоточного поражения различных объектов. Его полет корректируется по лазерной отметке на цели аэродинамическими рулями. Может оснащаться реактивным двигателем либо донным газогенератором.

"Краснополь" применялся в ходе боевых действий против международных террористов на территории Сирии. В частности, таким высокоточным снарядом в ходе спецоперации были уничтожены члены диверсионной группы, которые в новогоднюю ночь обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим,
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Краснополь
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 13:06
  • 25
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 15.02 13:03
  • 52
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 12:56
  • 7
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 12:51
  • 3
Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ
  • 15.02 12:31
  • 2
Сирийский бумеранг
  • 15.02 11:50
  • 2
Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников
  • 15.02 11:36
  • 5
ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 15.02 11:09
  • 5
Раскрыта стоимость космодрома "Морской старт"
  • 15.02 10:54
  • 25
Проведены испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении 53Т6
  • 15.02 10:26
  • 47
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 15.02 10:15
  • 1
Серийное производство новой версии вертолета Ми-26 начнется в 2019 году
  • 15.02 10:13
  • 1
Зенитные комплексы отразили атаку
  • 15.02 10:10
  • 2
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 10:00
  • 3
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 07:54
  • 6
Производство авианосцев в Китае и Индии неотделимо от России? Российские специалисты врут
другие обсуждаемые темы