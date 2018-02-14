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Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"

15.02.2018 ТАСС 213 0
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Вертолет Ми-24 "Крокодил"
Вертолет Ми-24 "Крокодил".
Источник: РИА Новости/Павел Лисицын

В тренировке приняли участие порядка десяти экипажей Ми-24

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота на учениях под Калининградом отработали практическое применение ракет и других авиационных средств поражения по наземным целям, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Пилоты ударных вертолетов Ми-24 авиабазы морской авиации флота в рамках учебно-тренировочных полетов на авиационном полигоне в Калининградской области нанесли удары по колоннам техники, живой силе и укреплениям условного противника", - сказал он.

По словам Мартова, порядка десяти экипажей Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики поодиночке и в составе пар наносили удары неуправляемыми и управляемыми ракетами и стрелково-пушечным вооружением.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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