Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"



Вертолет Ми-24 "Крокодил".

Источник: РИА Новости/Павел Лисицын Вертолет Ми-24 "Крокодил".Источник: РИА Новости/Павел Лисицын

В тренировке приняли участие порядка десяти экипажей Ми-24

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота на учениях под Калининградом отработали практическое применение ракет и других авиационных средств поражения по наземным целям, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Пилоты ударных вертолетов Ми-24 авиабазы морской авиации флота в рамках учебно-тренировочных полетов на авиационном полигоне в Калининградской области нанесли удары по колоннам техники, живой силе и укреплениям условного противника", - сказал он.

По словам Мартова, порядка десяти экипажей Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики поодиночке и в составе пар наносили удары неуправляемыми и управляемыми ракетами и стрелково-пушечным вооружением.