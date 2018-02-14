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Путин демонстрирует силу

15.02.2018 ИноСМИ 612 0
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Танк Т-14 "Армата" во время репетиции парада в честь победы в Великой отечественной войне в Москве
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции парада в честь победы в Великой отечественной войне в Москве.
Источник: © AP Photo, Alexander Zemlianichenko

На фоне напряженности в отношениях с Западом Россия наращивает свои военные расходы. Недавно она показала модернизированную ракету системы противоракетной обороны.

Россия испытала ракету нового поколения на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Кадры испытаний, которые, как отмечаются, прошли успешно, получили широкое распространение в российских средствах массовой информации.

Дальность противоракеты, которая, как сообщается, полностью является разработкой отечественного военно-промышленного комплекса, составит около 100 километров.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия с 2006 года увеличила свои расходы на оборону почти в два раза. В том числе под влиянием роста военного бюджета Россия ускорила разработку вооружений нового поколения. Приведем некоторые из них.

По ранее опубликованным кадрам стало известно о возможностях боевого робота "Федор", произведенного в России. На изображениях, которыми поделился в соцсетях вице-премьер России Дмитрий Рогозин, видно, что "Федор" успешно ведет огонь по разным мишеням с обеих рук.

"Сатана-2" в две тысячи раз мощнее атомных бомб, сброшенных США на города Хиросима и Нагасаки в последние дни Второй мировой войны. "Сатана-2" может нести боеголовку мощностью 40 мегатонн и способна накрыть территорию размером с Францию.

С разработкой "супертанка" "Армата" Т-14 Россия достигла стандартов НАТО. Танк с полностью автоматическим механизмом заряжания рассчитан на экипаж из трех человек. Этот механизм автомата позволил уменьшить число членов экипажа. Например, американский танк "Абрамс" М1 могут использовать четыре человека.

Считается, что танк, который может быть оснащен пушкой калибром 152 миллиметра, представляет большую угрозу для бронированных боевых машин, стоящих на вооружении НАТО. В силу индивидуальной противоракетной обороны этот танк считается западными экспертами одним из наиболее защищенных.

Самолет "Сухой" ПАК ФА (Т-50) представляет современное лицо российской авиации. Он позволяет совершать маневры с перегрузками до 9g. Пилот, находящийся в кабине, оборудованной несколькими ЖК-экранами, может видеть отражающуюся на приборах информацию на стекле своего шлема.


Yeni Çağ, Турция
14.02.2018
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ПАК ФА
РС-20Б
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