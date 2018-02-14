На верфи SEDEF заложен киль ДВКД "Анадолу" для ВМС Турции



Универсальный десантный корабль TCG Anadolu.

Источник: рис. ensonhaber.com Универсальный десантный корабль TCG Anadolu.Источник: рис. ensonhaber.com

ЦАМТО, 14 февраля. Испанская судостроительная компания Navantia 7 февраля сообщила о состоявшейся на турецкой верфи SEDEF Gemi Insaati в Тузле (Стамбул) церемонии закладки киля десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД) "Анадолу".

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции принял решение о выборе судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati предпочтительным кандидатом на победу в тендере на поставку нового ДВКД для ВМС страны. Контракт на строительство корабля Секретариат оборонной промышленности Министерства обороны Турции (SSM) заключил с SEDEF Gemi Insaati в мае 2015 года. ДВКД "Анадолу" будет построен на базе разработанного испанской компанией Navantia проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I", принятого на вооружение ВМС Испании. Соответствующий контракт SEDEF и Navantia подписали 30 июля 2015 года.

На компанию Navantia возложены задачи по разработке проекта, передаче технологий, оборудования и оказанию технической помощи SEDEF при постройке корабля в Турции. Кроме того, соглашение включает поставку пяти дизель-генераторов, изготовленных Navantia, а также интегрированной системы управления платформой.

Резка стали для строительства ДВКД "Анадолу" началась 30 апреля 2016 года. В соответствии с контрактом, поставка должна быть выполнена в течение пяти с половиной лет после заключения договора, однако в ходе церемонии резки первой стали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что ДВКД будет передан флоту через 4 года.

Как планируется, длина судна составит 231 м, максимальная ширина – 32 м, полное водоизмещение – 27000 т. ДВКД сможет развивать максимальную скорость 21 узел, дальность плавания – 9000 морских миль, автономность – 50 суток, экипаж – 261 человек. В состав вооружения корабля войдут четыре 25-мм артиллерийские установки STOP, три дистанционно управляемых модуля STAMP с 12,7-мм пулеметом компании Aselsan, два ЗАК "Фаланкс" компании Raytheon. Судно будет оснащено ловушками для противодействия ПКР и системой защиты от торпед. ДВКД сможет принимать самолеты, вертолеты и конвертопланы.

Программа по строительству для турецкого флота ДВКД "Анадолу" также включает приобретение десантных катеров для обеспечения высадки на побережье. Контракт предусматривает поставку четырех десантных катеров LCM (landing craft mechanised), которые будут построены SEDEF. Кроме того, программой закупки предусмотрена поставка 27 десантных бронетранспортеров (AAV), двух десантных катеров LCPV, катера управления и одной надувной шлюпки с жестким корпусом. Отдельно будет приобретен десантный катер на воздушной подушке (LCAC). По оценке Jane's, полная стоимость проекта составит около 1,25 млрд. евро (1,4 млрд. долл.).