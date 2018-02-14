В Китае начались летные испытания нового малозаметного БЛА



Китайский БЛА Lijian («Острый меч»).

Источник: slide.mil.news.sina.com.cn Китайский БЛА Lijian («Острый меч»).Источник: slide.mil.news.sina.com.cn

ЦАМТО, 14 февраля. Китайские СМИ 12 февраля объявили об успешном начале летных испытаний новейшего беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета, разработанного с использованием технологий малозаметности.

Как сообщает Eng.chinamil.com.cn со ссылкой на ресурс WeChat, связанный с "Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией" (CASIC – China Aerospace Science and Industry Corp.), которая является основным подрядчиком и разработчиком проекта, малозаметный БЛА, получивший обозначение "Тяньинь" (Tianying), на днях успешно выполнил три испытательных полета через четыре года после начала реализации программы.

По заявлению главного конструктора БЛА Ма Хонжона (Ma Hongzhong), 80% использованных технологий являются новейшими и самыми передовыми. Конструктор отметил, что указанные технологии прошли обширные наземные испытания, а все параметры первых испытательных полетов были тщательно просчитаны и многократно проверены.

На текущий момент ресурс WeChat не раскрыл подробности конструкции нового БЛА, а также не опубликовал снимки летных испытаний.

По информации ресурса, первый малозаметный БЛА китайского производства поднялся в воздух в 2013 году. После первого полета БЛА "Лиянь" (Lijian, Sharp Sword) КНР вошла в ограниченную группу государств, которые разработали подобные БЛА (США, Великобритания, группа стран ЕС).