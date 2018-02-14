Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Китае начались летные испытания нового малозаметного БЛА

15.02.2018 ЦАМТО 268 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА Lijian
Китайский БЛА Lijian («Острый меч»).
Источник: slide.mil.news.sina.com.cn

ЦАМТО, 14 февраля. Китайские СМИ 12 февраля объявили об успешном начале летных испытаний новейшего беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета, разработанного с использованием технологий малозаметности.

Как сообщает Eng.chinamil.com.cn со ссылкой на ресурс WeChat, связанный с "Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией" (CASIC – China Aerospace Science and Industry Corp.), которая является основным подрядчиком и разработчиком проекта, малозаметный БЛА, получивший обозначение "Тяньинь" (Tianying), на днях успешно выполнил три испытательных полета через четыре года после начала реализации программы.

По заявлению главного конструктора БЛА Ма Хонжона (Ma Hongzhong), 80% использованных технологий являются новейшими и самыми передовыми. Конструктор отметил, что указанные технологии прошли обширные наземные испытания, а все параметры первых испытательных полетов были тщательно просчитаны и многократно проверены.

На текущий момент ресурс WeChat не раскрыл подробности конструкции нового БЛА, а также не опубликовал снимки летных испытаний.

По информации ресурса, первый малозаметный БЛА китайского производства поднялся в воздух в 2013 году. После первого полета БЛА "Лиянь" (Lijian, Sharp Sword) КНР вошла в ограниченную группу государств, которые разработали подобные БЛА (США, Великобритания, группа стран ЕС).
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Компании
CASC
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 13:06
  • 26
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 15.02 13:03
  • 52
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 12:56
  • 7
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 12:51
  • 3
Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ
  • 15.02 12:31
  • 2
Сирийский бумеранг
  • 15.02 11:50
  • 2
Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников
  • 15.02 11:36
  • 5
ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 15.02 11:09
  • 5
Раскрыта стоимость космодрома "Морской старт"
  • 15.02 10:54
  • 25
Проведены испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении 53Т6
  • 15.02 10:26
  • 47
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 15.02 10:15
  • 1
Серийное производство новой версии вертолета Ми-26 начнется в 2019 году
  • 15.02 10:13
  • 1
Зенитные комплексы отразили атаку
  • 15.02 10:10
  • 2
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 10:00
  • 3
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 07:54
  • 6
Производство авианосцев в Китае и Индии неотделимо от России? Российские специалисты врут
другие обсуждаемые темы