ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник: militaryparitet.com
ЦАМТО, 14 февраля. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в Приморье глава холдинга Андрей Богинский.
"В этом году будет произведено порядка 25 вертолетов. На следующий год – 22-25", – сказал А.Богинский.
В прошлом году, для сравнения, было произведено 27 вертолетов Ка-52.
Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе холдинга, эти вертолеты будут поставлены как Вооруженным силам России, так и на экспорт. В частности, в этом году планируется заключить контракт с Египтом на поставку морских Ка-52.
В начале этого месяца замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2017 годов планируется закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", в том числе шесть в этом году, напоминает агентство.
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14.02.2018
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Восход
13639
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№1
15.02.2018 02:18
И сколько из них пойдет в собственные ВВС, а сколько на экспорт?
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Сергей-82
11977
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№2
15.02.2018 07:29
Цитата, Восход сообщ. №1В 2018 всего 6(со слов Борисова).
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штурм
3538
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№3
15.02.2018 08:53
Цитата, Восход сообщ. №1
В 18-м - 6 ед
В 19-м наверное столько же, свои подождут пока выполняется Египетский контракт
На объем 12-14 ед в год выйдут к 20-21 когда доработают дальнобойный Гефест...
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Сергей-82
11977
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№4
15.02.2018 10:22
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gerrfrost
3276
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№5
15.02.2018 11:36
Цитата, q
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/arseniev_aerodrom_otkrytie/
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