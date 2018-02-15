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ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

15.02.2018 ЦАМТО 455 5
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 14 февраля. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в Приморье глава холдинга Андрей Богинский.

"В этом году будет произведено порядка 25 вертолетов. На следующий год – 22-25", – сказал А.Богинский.

В прошлом году, для сравнения, было произведено 27 вертолетов Ка-52.

Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе холдинга, эти вертолеты будут поставлены как Вооруженным силам России, так и на экспорт. В частности, в этом году планируется заключить контракт с Египтом на поставку морских Ка-52.

В начале этого месяца замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2017 годов планируется закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", в том числе шесть в этом году, напоминает агентство.
14.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Персоны
Борисов Юрий

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
PL
Восход
13639
№1
15.02.2018 02:18
И сколько из них пойдет в собственные ВВС, а сколько на экспорт?
0
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RU
Сергей-82
11977
№2
15.02.2018 07:29
Цитата, Восход сообщ. №1
В 2018 всего 6(со слов Борисова).
0
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RU
штурм
3538
№3
15.02.2018 08:53
Цитата, Восход сообщ. №1

В 18-м - 6 ед
В 19-м наверное столько же, свои подождут пока выполняется  Египетский контракт
На объем 12-14 ед в год выйдут к 20-21 когда доработают дальнобойный Гефест...
0
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RU
Сергей-82
11977
№4
15.02.2018 10:22
Цитата, штурм сообщ. №3
В 2017 в Египет ушло 15 Ка-52 ,судя по всему в 2018 в Египет 25-6=19 ед,на 2019 остается 12 ед,то есть нам будет 10-13 ед.
Цитата, штурм сообщ. №3
когда доработают дальнобойный Гефест...
Гефест??? Наверное хотели сказать Гермес?
0
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RU
gerrfrost
3276
№5
15.02.2018 11:36
Цитата, q
http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/arseniev_aerodrom_otkrytie/
"Вертолеты России" запустили в промышленную эксплуатацию новую аэродромную базу в ААК "Прогресс"
В ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина реализован первый в рамках холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) проект по реконструкции заводской аэродромной базы. В результате проведенных работ пропускная способность летно-испытательной станции предприятия увеличилась почти в два раза. Торжественное открытие объекта ознаменовалось приземлением воздушного судна  на новую взлетно-посадочную полосу.
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