ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"



Вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: militaryparitet.com Вертолет Ка-52 "Аллигатор".Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 14 февраля. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в Приморье глава холдинга Андрей Богинский.

"В этом году будет произведено порядка 25 вертолетов. На следующий год – 22-25", – сказал А.Богинский.

В прошлом году, для сравнения, было произведено 27 вертолетов Ка-52.

Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе холдинга, эти вертолеты будут поставлены как Вооруженным силам России, так и на экспорт. В частности, в этом году планируется заключить контракт с Египтом на поставку морских Ка-52.

В начале этого месяца замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2017 годов планируется закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", в том числе шесть в этом году, напоминает агентство.