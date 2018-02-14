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Корпорация "МиГ" предостерегла Украину от модернизации истребителей в штурмовики

15.02.2018 ЦАМТО 255 0
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МиГ-29 ВВС Украины
МиГ-29 ВВС Украины.
Источник: © AP Photo/Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 14 февраля. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" предостерегла украинских оборонщиков от попыток сделать из истребителя МиГ-29 штурмовик, говорится в комментарии Департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации.

Как сообщает "РИА Новости", ранее украинский еженедельник "Деловая столица" сообщил, что на Львовском авиационно-ремонтном заводе вскоре начнется модернизация советских истребителей МиГ-29 с целью переделать их в штурмовики, а также продлить срок службы самолетов до 35-40 лет.

"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития – сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", – говорится в комментарии РСК "МиГ".

Корпорация отмечает, что продление ресурса самолетов на 20-40 лет может оказаться небезопасным, так как "устаревшая конструкторская документация, возможно полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин", – отмечает "РИА Новости".

В РСК "МиГ" напомнили, что страны, которые провели работы по модернизации авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.

Как напоминает агентство, в начале февраля стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.
14.02.2018
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