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Отказавший при запуске "Прогресса" 11 февраля прибор был снят и отправлен на предприятие

15.02.2018 ТАСС 149 0
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Источник: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Исполнительный директор по качеству госкорпорации "Роскосмос" Андрей Калиновский сообщил, что создана комиссия по выяснению причины сбоя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Отказавший во время запуска "Прогресса" 11 февраля прибор снят и отправлен на предприятие, создана комиссия по выяснению причины сбоя. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор по качеству госкорпорации "Роскосмос" Андрей Калиновский.

"Сейчас создана комиссия, прибор, который отказал, сняли, его отправили на предприятие, проведем анализ и будет понятна причина и что с этим делать. Мы, когда узнаем причину, после этого будем вырабатывать те действия, которые необходимо предпринять. Сейчас ведется плановая работа", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе научно-практического форума "Вопросы качества продукции организаций оборонно-промышленного комплекса".

Калиновский подчеркнул, что автоматическая система контроля стартового комплекса выявила отказ до старта за счет многоступенчатой системы проверки.

В воскресенье, 11 февраля, при запуске с космодрома Байконур "Союза-2.1а" с 2,5 т различных грузов, в том числе топливом, водой, научным оборудованием и продуктами для экипажа МКС, поступила команда на автоматическое выключение двигателей, в результате чего он был отменен. Старт ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-08" состоялся в резервную дату - 13 февраля.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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