Шаманов высказался за государственное регулирование частных военных компаний



Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне добавил, что депутаты прорабатывают этот вопрос

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ России Владимир Шаманов высказался за государственное регулирование деятельности частных военных компаний (ЧВК) и подтвердил, что профильный думский комитет готовится к обсуждению этого вопроса на экспертном уровне.

"Это (сообщения СМИ о гибели бойцов ЧВК в сирийской провинции Дейр-эз-Зор) говорит о том, что актуальность, которую обозначил глава МИД [Сергей] Лавров о ЧВК, требует государственного подхода, рассмотрения, потому что это уже является реальностью", - сказал Шаманов в среду журналистам. "Чтобы не гадать, как там и чего там, тем более если это касается жизни и здоровья наших граждан, государство должно влиять на эти процессы самым непосредственным образом", - добавил он.

Глава комитета Госдумы подтвердил, что комитет ведет проработку этого вопроса. "Мы детально работаем, буквально вчера мы на рабочей группе экспертного совета рассматривали вопрос, как мы будем собирать экспертов для оценки всего наработанного по этой тематике", - уточнил он.

По словам Шаманова, депутаты фракции "Справедливая Россия" уже направили в правительство на заключение проект закона о регулировании деятельности ЧВК. Ранее о разработке такого проекта сообщил один из авторов инициативы, первый зампред думских справороссов Михаил Емельянов.

Вопрос о деятельности ЧВК возник во время пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 15 января. Глава МИД, говоря о том, что подобные организации существуют в ряде стран, высказался в пользу формирования законодательной базы, чтобы работающие в этих компаниях люди "были в правовом поле и защищены".