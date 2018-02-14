Спутники "Канопус-В", запущенные в начале февраля, передают данные на Землю без сбоев - РКС



Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.

Источник: http://spacecorp.ru/ Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.Источник: http://spacecorp.ru/

Подготовлены еще два таких космических аппарата для запуска в 2018 году

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Созданная специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) радиолиния передачи целевой информации спутников "Канопус-В" №3 и №4, запущенных на орбиту в начале февраля, работает без сбоев, сообщает пресс-служба РКС.

"На Землю уже поступают первые снимки со съемочных систем обоих аппаратов. Сотрудники АО "Корпорация ВНИИЭМ" после запуска космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4 согласно плану проведения летных испытаний провели первую съемку и включили установленные на борту приборы передачи информации на Землю", - сказали в РКС.

На каждом из аппаратов установлено по две радиолинии, работающие в X-диапазоне частот. Все они функционируют без замечаний.

Как заявил генеральный директор ВНИИЭМ Леонид Макриденко, вся созданная в РКС аппаратура "Канопусов-В" №3 и №4 работает без сбоев. Радиолинии аппаратов передают на Землю данные, полученные целевыми приборами: Многозональной съемочной системой (МСС) и Панхроматической съемочной системой (ПСС). "Качество изображений соответствуют техническому заданию. Сейчас мы с представителями РКС и коллегами из других предприятий-поставщиков продолжаем совместную работу в рамках летных испытаний запущенных спутников. Все проходит по плану, все ключевые показатели в норме, замечаний нет", - сказал Л.Макриденко, слова которого приводит пресс-служба РКС.

Холдинг РКС разрабатывает и производит радиолинии и наземную аппаратуру приема мирового уровня для абсолютного большинства российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и научного назначения. Совестно с ВНИИЭМ РКС участвует в создании важнейших составляющих российской группировки ДЗЗ - космических аппаратов серии "Метеор-М" и "Канопус-В". Для этих спутников в РКС, кроме радиолинии, производится телекомандная система управления, а для спутников "Метеор-М" целевые приборы - Многозональное сканирующее устройство (МСУ) и СВЧ-радиометр (МТВЗА-ГЯ).

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин отметил, что сотрудничество холдинга с ВНИИЭМ позволило существенно продвинуться в развитии отечественных систем ДЗЗ. "Результатом этой работы очень довольны все ключевые потребители информации - от метеорологов до МЧС. В ближайшее время мы планируем наращивать сотрудничество в рамках реализации планов "Роскосмоса" по расширению возможностей отечественной спутниковой группировки", - отметил А.Тюлин.

"РКС уже поставил ВНИИЭМ комплекты телеметрической и командно-измерительной систем для космического аппарата "Метеор-М" №2.2 и телекомандной системы для космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6, а также радиолинии передачи целевой информации для этих космических аппаратов, запуск которых запланирован на 2018 год", - сообщили также в РКС. Решения, использованные в приборах радиолинии "Метеор-М" и "Канопус-В", также применяются специалистами РКС при создании приборов для космического аппарата "Кондор-ФКА".

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