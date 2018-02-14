Беларусь покажет в Абу-Даби беспилотник с дронами-камикадзе
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БЛА "Буревестник".
Источник: bsblog.info
Белорусские оружейники намерены показать перспективные ударные и разведывательные беспилотники на международной выставке UMEX/MST-2018 в Абу-Даби, которая посвящена развитию беспилотной авиации в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома РБ.
Среди экспонатов на едином стенде будут размещаться перспективные беспилотные авиационные комплексы "Бусел", "Дирижабль" и "Буревестник". Они хорошо известны российским военным и сотрудникам МЧС.
Наиболее перспективный из них - это беспилотный летательный аппарат "Буревестник МБ", впервые показанный на форуме "Армия-2016". Радиус его полета таков, что без посадки он способен контролировать всю территорию Беларуси. В качестве разведчика он может нести оптико-электронную и инфракрасную аппаратуру, лазерный дальномер и датчик радиации. Всего более 60 килограммов.
Для "Буревестника МБ" разработано особое оружие - два высокоточных планирующих аппарата одноразового применения. Вес каждого 26 килограммов. Боевая часть - 10 килограммов взрывчатки. Дрон-камикадзе имеет оптико-электронный и вычислительный комплекс, позволяющий наводиться на цель с точностью 1 - 2 метра. При старте с носителя на высоте 3,5 километра, планирующий снаряд летит на дальность не менее 36 километров и наносит точечный удар.
Помимо дронов на выставке будут демонстрироваться программно-аппаратный комплекс для обеспечения автоматических систем управления полетом беспилотного летательного аппарата.
"ПАК позволяет произвести настройку коэффициентов для законов управления автопилота любого БЛА самолетного типа без необходимости проведения многочисленных испытательных полетов", - отметили в Госкомвоенпроме.
Николай Грищенко
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14.02.2018
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