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Китайские ученые-агенты пытаются подорвать лидерство США, заявил директор ФБР

15.02.2018 Военное обозрение 228 0
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Пекин активно пытается лишить США статуса мировой державы, в том числе с помощью внедренных ученых, передает РИА Новости заявление директора ФБР Кристофера Рэя.

ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Мы фиксируем использование нетрадиционных собирателей информации (профессора, ученые и студенты) в академических кругах по всей стране. Не только в крупных, но и в маленьких городах. Практически в каждом научном направлении,

сказал Рэй на слушаниях в сенате.

По его словам, китайские агенты пользуются "открытостью и наивностью научного сообщества", чтобы получать необходимую информацию.

Это представляет угрозу не только американскому государству, но и всему обществу, которое не должно оставлять ситуацию без ответа,

подчеркнул глава спецслужбы.

Его поддержал Сенатор-республиканец Марко Рубио.

Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи,

сказал парламентарий.

Напомним, в декабре администрация США обнародовала новую стратегию по национальной безопасности, в которой Китай и Россия названы "главными конкурентами". Пекин в ответ призвал Вашингтон отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества.
14.02.2018
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Страны
Китай
Россия
США

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