Китайские ученые-агенты пытаются подорвать лидерство США, заявил директор ФБР
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Пекин активно пытается лишить США статуса мировой державы, в том числе с помощью внедренных ученых, передает РИА Новости заявление директора ФБР Кристофера Рэя.
ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Мы фиксируем использование нетрадиционных собирателей информации (профессора, ученые и студенты) в академических кругах по всей стране. Не только в крупных, но и в маленьких городах. Практически в каждом научном направлении,
сказал Рэй на слушаниях в сенате.
По его словам, китайские агенты пользуются "открытостью и наивностью научного сообщества", чтобы получать необходимую информацию.
Это представляет угрозу не только американскому государству, но и всему обществу, которое не должно оставлять ситуацию без ответа,
подчеркнул глава спецслужбы.
Его поддержал Сенатор-республиканец Марко Рубио.
Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи,
сказал парламентарий.
Напомним, в декабре администрация США обнародовала новую стратегию по национальной безопасности, в которой Китай и Россия названы "главными конкурентами". Пекин в ответ призвал Вашингтон отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества.
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14.02.2018
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