В США объявили состав участников нового эксперимента по имитации полета на Марс



Марсианская поверхность, сфотографированная камерой HiRISE.

Источник: © EPA/NASA/JPL-CALTECH/UNIVERSITY OF ARIZONA HANDOUT Марсианская поверхность, сфотографированная камерой HiRISE.Источник: © EPA/NASA/JPL-CALTECH/UNIVERSITY OF ARIZONA HANDOUT

Отмечается, что на этот раз сформировался "самый интернациональный экипаж"

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские специалисты определили состав участников нового эксперимента в США, имитирующего условия полета на Марс. Об этом объявила пресс-служба Университета штата Гавайи, который уже в шестой по счету раз организует такой научный эксперимент, финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Четверка отважных

По свидетельству Университета штата Гавайи, на этот раз сформировался "самый интернациональный экипаж". В него вошли двое мужчин (уроженцы Республики Корея и Шотландии, являющиеся по профессии один преподавателем экономики в Университете штата Техас, а второй астрофизиком), а также две женщины (гражданки Австралии и Словакии, популяризатор науки и астробиолог). Планируется, что уже в четверг они войдут в специальный комплекс на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего пейзаж Марса, в котором проведут практически в полной изоляции от внешнего мира восемь месяцев.

На участие в этом эксперименте, как рассказывала ранее его научный руководитель Ким Бинстед ТАСС, претендовал и ряд граждан России. "Я, увы, не могу разглашать детали, касающиеся процесса отбора. Могу лишь сказать, что мы были счастливы видеть нескольких россиян в числе высококвалифицированных претендентов на участие в новом эксперименте", - заявила во вторник ТАСС Бинстед, являющаяся профессором Университета штата Гавайи, специалистом по разработкам в области искусственного интеллекта.

Эксперты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что изоляционные эксперименты, идущие на Мауна-Лоа, помогут подготовить первый полет человека на Марс, который США надеются осуществить в 2030-е годы. Ученые решают за счет этой серии экспериментов медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участники экспериментов на Гавайях реализуют достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые следят за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.