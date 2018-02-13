На иранские БМП-2 начали устанавливать клон комплекса "Корнет-Э"
|
|
БМП-2 ВС Ирана.
Источник: rg.ru
Сухопутные войска иранской армии имеют на вооружении около 400 БМП-2, которые были приобретены в России в 90-е годы. Они прекрасно зарекомендовали себя в ходе многолетней эксплуатации.
Also, BMPs pic.twitter.com/83OTs7JhvF— Galen Wright (@Arkenstoneblog) 11 февраля 2018 г.
В настоящее время осуществляется модернизация этих легких гусеничных бронемашин - фотографии обновленной техники появились в Сети.
Работы ведутся на танкоремонтном заводе, который был построен СССР более 40 лет назад. БМП-2 проходят здесь полноценный капитальный ремонт и, судя по опубликованным материалам, модернизацию. Так, взамен старых комплексов "Конкурс" "Двойки" начинают получать современные ПТРК "Дехлавия", которые считаются копией российского "Корнет-Э" с лазерной системой наведения.
На данном предприятии возвращают к жизни и БМП-1. Эта техника была поставлена СССР в Иран в 70-е годы. "Копейки" принимали активное участие в кровопролитной ирано-иракской войне.
Большое количество таких БМП было захвачено у армии Саддама Хусейна. В настоящее время парк этой техники насчитывает около двух сотен единиц. Как ожидается, они также будут модернизированы.
Алексей Моисеев
|
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.10.2012 Тульские кудесники
06.10.2017 Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
05.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть II
13.08.2014 «Бережок» перспективной реки
30.03.2012 Тульское КБП завершает выполнение алжирского контракта по модернизации БМП-1 и планирует заключить новый аналогичный контракт
17.11.2009 Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
10.03.2009 Российский залп в Абу-Даби попал в цель. Отечественный оборонно-промышленный комплекс намерен выстоять перед кризисом
29.02.2008 Перспективное мастерство. Александр Рыбас: «Я должен обеспечить предприятию выгодные контракты»