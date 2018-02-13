"Аппетиты" американской армии
|
|
Истребители F-35 — одна из наиболее затратных статей американского военного бюджета.
Источник: f35.com
В 2019 финансовом году американская армия запланировала потратить на свои нужды $686 млрд. Сегодня, 13 февраля, портал defensenews.com опубликовал выдержки из бюджетного запроса, где указано количество техники, которое намерено закупить Минобороны США.
В запрос на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года, американские военные включили большое количество новых боеприпасов, указывая, что запасы были использованы в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. Кроме того, в документе фигурируют несколько десятков новых истребителей, поскольку имеющиеся на вооружении "износились в ходе операций в Ираке и Сирии". Среди всего прочего в новом бюджете заложено:
- $10,7 млрд на закупку 77 истребителей F-35;
- $2 млрд на 24 истребителя F/A-18 Super Hornet;
- $3 млрд на 12 танкеров KC-46 Pegasus;
- $1,2 млрд на 43 594 комплектов JDAM (преобразуют свободнопадающие бомбы в корректируемые);
- $2 млрд на 5113 бронированных внедорожников JLTV;
- $7,4 млрд на 2 субмарины типа Virginia;
- $6 млрд на 3 эсминца типа Arleigh Burke;
- $2,3 млрд на развитие программы новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider;
- $1,3 млрд на закупку 60 ударных вертолётов AH-64E Apache;
- $2,2 млрд на 10 противолодочных самолётов P-8 Poseidon;
- $1,6 млрд на 8 вертолётов CH-53K King Stallion;
- $2,7 млрд на модернизацию танков M-1 Abrams.
Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). На сегодняшний день военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений.
|
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.02.2012 Пентагон запросил 179 миллиардов долларов на модернизацию
14.02.2018 Гонка вооружений: США уходят в отрыв
23.11.2016 Морской жандарм
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
22.02.2012 Военная перестроика Обамы
13.11.2017 Определены параметры оборонного бюджета США на 2018 финансовый год в размере 700 миллиардов долларов
26.07.2016 2030: пять стран с самой сильной авиацией (The National Interest, США)
10.02.2015 Очень высокая ставка