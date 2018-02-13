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"Аппетиты" американской армии

14.02.2018 Warspot 263 0
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Истребители F-35
Истребители F-35 — одна из наиболее затратных статей американского военного бюджета.
Источник: f35.com

В 2019 финансовом году американская армия запланировала потратить на свои нужды $686 млрд. Сегодня, 13 февраля, портал defensenews.com опубликовал выдержки из бюджетного запроса, где указано количество техники, которое намерено закупить Минобороны США.

В запрос на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года, американские военные включили большое количество новых боеприпасов, указывая, что запасы были использованы в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. Кроме того, в документе фигурируют несколько десятков новых истребителей, поскольку имеющиеся на вооружении "износились в ходе операций в Ираке и Сирии". Среди всего прочего в новом бюджете заложено:

  • $10,7 млрд на закупку 77 истребителей F-35;
  • $2 млрд на 24 истребителя F/A-18 Super Hornet;
  • $3 млрд на 12 танкеров KC-46 Pegasus;
  • $1,2 млрд на 43 594 комплектов JDAM (преобразуют свободнопадающие бомбы в корректируемые);
  • $2 млрд на 5113 бронированных внедорожников JLTV;
  • $7,4 млрд на 2 субмарины типа Virginia;
  • $6 млрд на 3 эсминца типа Arleigh Burke;
  • $2,3 млрд на развитие программы новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider;
  • $1,3 млрд на закупку 60 ударных вертолётов AH-64E Apache;
  • $2,2 млрд на 10 противолодочных самолётов P-8 Poseidon;
  • $1,6 млрд на 8 вертолётов CH-53K King Stallion;
  • $2,7 млрд на модернизацию танков M-1 Abrams.

Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). На сегодняшний день военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений.
13.02.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Сирия
США
Продукция
AH-64
Arleigh Burke
B-2 Spirit
B-21
CH-53
F-18
F-35
JDAM
JLTV
P-8 Poseidon
Super Hornet
КС-46
Проекты
Virginia АПЛ

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