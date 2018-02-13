Неудачное испытание американской ПРО не повлияет на поставку противоракет в Японию
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Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели).
Источник: Raytheon
Последнее неудачное тестирование системы ПРО США на Гавайях никак не повлияет на планы по поставке американских ракет-перехватчиков в Японию, передает РИА Новости заявление операционного директора агентства противоракетной обороны Пентагона Гэри Пеннетта.
Ничего не поменялось,
сказал Пеннетт на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В начале января Госдеп США утвердил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн. Речь идет о поставках ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29 (предназначены для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах). Пентагон также обязался обеспечить логистическую и техническую поддержку.
В конце того же месяца закончились неудачей испытания системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis.
Она (ракета-перехватчик) не перехватила цель и пролетела мимо нее,
рассказал Пеннетт.
Система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет меньшей и средней дальности.
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13.02.2018
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