Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Неудачное испытание американской ПРО не повлияет на поставку противоракет в Японию

14.02.2018 Военное обозрение 220 0
0
Понравилась новость?
 0
Противоракета Vehicle-1
Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели).
Источник: Raytheon

Последнее неудачное тестирование системы ПРО США на Гавайях никак не повлияет на планы по поставке американских ракет-перехватчиков в Японию, передает РИА Новости заявление операционного директора агентства противоракетной обороны Пентагона Гэри Пеннетта.

Ничего не поменялось,

сказал Пеннетт на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В начале января Госдеп США утвердил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн. Речь идет о поставках ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29 (предназначены для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах). Пентагон также обязался обеспечить логистическую и техническую поддержку.

В конце того же месяца закончились неудачей испытания системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis.

Она (ракета-перехватчик) не перехватила цель и пролетела мимо нее,

рассказал Пеннетт.

Система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет меньшей и средней дальности.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
sm-3
Иджис

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 12:59
  • 11
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 14.02 12:57
  • 3
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
  • 14.02 12:56
  • 3
МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
  • 14.02 12:55
  • 1
В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
  • 14.02 12:51
  • 24
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 14.02 12:51
  • 1
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
  • 14.02 12:48
  • 23
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 14.02 12:46
  • 94
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 14.02 12:41
  • 1
Маяки экономики
  • 14.02 12:33
  • 6
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 14.02 12:28
  • 1
Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость
  • 14.02 12:21
  • 2
Роботу – двустволку, противнику – вилы
  • 14.02 12:07
  • 48
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 14.02 12:04
  • 180
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 14.02 12:00
  • 33
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
другие обсуждаемые темы