Неудачное испытание американской ПРО не повлияет на поставку противоракет в Японию



Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели).

Источник: Raytheon Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели).Источник: Raytheon

Последнее неудачное тестирование системы ПРО США на Гавайях никак не повлияет на планы по поставке американских ракет-перехватчиков в Японию, передает РИА Новости заявление операционного директора агентства противоракетной обороны Пентагона Гэри Пеннетта.

Ничего не поменялось,

сказал Пеннетт на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В начале января Госдеп США утвердил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн. Речь идет о поставках ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29 (предназначены для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах). Пентагон также обязался обеспечить логистическую и техническую поддержку.

В конце того же месяца закончились неудачей испытания системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis.

Она (ракета-перехватчик) не перехватила цель и пролетела мимо нее,

рассказал Пеннетт.

Система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет меньшей и средней дальности.