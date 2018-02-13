Белый дом запросил у конгресса $500 млн для развития израильской системы ПРО
|
|
Пуск израильской ракеты Tamir системы ПРО Iron Dome в Ашдоде (Ashdod) на перехват ракеты, запущенной из соседнего сектора Газа 11 марта 2012 г. Источник: militaryphotos.net.
Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса США $500 млн долларов на содействие Израилю в усовершенствовании системы противоракетной обороны, передает ТАСС.
В рамках выполнения Соединенными Штатами своих обязательств перед Израилем мы предлагаем выделить $500 млн для дальнейших закупок и разработок таких систем ПРО, как Iron Dome ("Железный купол"), Arrow ("Стрела"), David's Sling ("Праща Давида") и Upper Tier ("Верхний эшелон"),
сказал журналистам директор по операциям пентагоновского Агентства по ПРО Гэри Пеннетт.
Напомним, США уже более 30 лет оказывают помощь израильским властям – как деньгами, так и участием в разработке и испытаниях – в создании эшелонированной системы защиты от обстрелов территории страны, которые ведут в основном неуправляемыми ракетами боевики группировки "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС.
Активная разработка Ираном высокоточных ракет потребовала внести коррективы в данный проект. Израильское руководство рассчитывает, что усовершенствованные с помощью США противоракеты Arrow (на иврите "Хец") смогут нейтрализовать эту угрозу.
|
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.06.2017 Трехсторонняя ПРОактивность
14.02.2018 Гонка вооружений: США уходят в отрыв
14.02.2018 Плюсы и минусы плана Трампа по "приватизации" МКС
13.02.2018 Зачем Израилю ракетные войска
12.02.2018 Встаем на крыло. Каких успехов добилась отечественная гражданская авиация?
12.02.2018 За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
12.02.2018 Германия строит новые корветы для Израиля
09.02.2018 Астронавт Келли предупредил о потере США лидерства в освоении космоса при отказе от МКС