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DARPA занимается созданием дрона-сонара

14.02.2018 Военное обозрение 204 0
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Поисковое судно
Поисковое судно ВМС США с сонаром SURTASS/LFA.
Источник: U.S. Navy

Американское управление перспективных исследований DARPA занимается разработкой "стелс"-сонара, который будет использоваться для мониторинга морских глубин и выявления в них тех или иных объектов с передачей информации на операторский "мостик". Гидроакустическое средство должно оставаться незаметным для подводных лодок, дронов и надводных кораблей.

Разработкой сонара по контракту с DARPA занимаются две американских компании. Это Systems & Technology Research (штат Массачусетс), а также APS (штат Коннектикут). Обе компании действуют в рамках принятой в США программы "Акустический канал", которая ставит целью создание подводного роботизированного устройства для различных видов мониторинга.

topwar.ru

В DARPA отмечают, что новый сонар может отправляться в подводное "путешествие" в автономном режиме и получать сведения о подводной обстановке с использованием многочисленных передатчиков-приёмников акустических волн – главным образом, ультразвукового диапазона.

Отмечено, что при разработке учитывается возможность не только фильтрации звуков, которые издаются подводными животными, но также распределения шумов по спектрам частот, соответствующим той или иной подводной технике. Техника способна сопоставлять полученные акустические данные, связывая деятельность нескольких подводных объектов.

На данном этапе DARPA вкладывается в разработку дрона-сонара в объёме примерно 23,4 млн долларов.
13.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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