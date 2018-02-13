Лимонов вспомнил погибшего в Сирии активиста "Другой России" Ананьева по Донбассу
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Бойцы СДС в Табке, Сирия.
Источник: AP Photo / Syrian Democratic Forces
Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Лидер незарегистрированной "Другой России", политик и писатель Эдуард Лимонов высоко отозвался о погибшем в Сирии активисте партии Кирилле Ананьеве.
"Он был артиллеристом, если не ошибаюсь, командиром минометного подразделения. Храбрый, сильный человек, который, видимо, искал такой жизни", - сказал Э.Лимонов "Интерфаксу" во вторник.
"Я больше помню его по Донбассу. Я не помню момента, когда он передислоцировался в Сирию", - добавил Э.Лимонов.
О гибели К.Ананьева проинформировал ранее один из руководителей "Другой России" Александр Аверин. "Кирилл погиб под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара. Кирилл Ананьев - москвич, участник многих протестных акций, старый нацбол (НБП - запрещенная в РФ организация)", - рассказал А.Аверин.
Накануне стало известно о гибели в Сирии еще четырех граждан РФ, которые, согласно сообщениям СМИ, не были российскими военнослужащими. Их гибель, предположительно, связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.
Так, информация о гибели 7 февраля в Сирии калининградца Владимира Логинова появилась на сайте Балтийского отдельного казачьего округа. Кроме того, сайт газеты "Ведомости" со ссылкой на активистов Conflict Intelligence Team сообщил, что в Сирии 7 февраля погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области.
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13.02.2018
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