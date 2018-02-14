К катастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
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Произошедшая 11 февраля 2018 года катастрофа пассажирского самолета Ан-148-100В (регистрационный номер RA-61704, серийный номер 40-06/02-04) авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Подмосковье, приведшая к гибели 71 человека, вызвала большой резонанс. В связи с этим можно заметить следующее.
(с) ТАСС
Главная проблема с Ан-148 состоит в том, что Россия вообще связалась с этим ублюдочным самолетом, и не прибила выпуск этого агрегата беспощадным образом, когда был сделан выбор в пользу развития программы российского регионального самолета Sukhoi SuperJet SSJ100. В результате значительные ресурсы были направлены на производство, поддержку и продажи второго типа регионального реактивного самолета, прямо конкурирующего с программой национального значения SSJ - при том, что внутренний российский рынок слишком узок для полноценно рентабельных продаж даже одного самолета данного класса. С самого начала освоение в России самолета Ан-148 было преступным разбазариванием народных средств и ресурсов авиационной промышленности в ущерб проекту SSJ, причем разбазариванием, организованным и поддерживаемым главным образом по соображениям "сотрудничества с Украиной".
Между тем, совершенно очевидно, что "Антонов" в своем нынешнем деградировавшем виде на Украине вообще не способен довести до ума ни один самолет. Весь бизнес "Антонова" в последние 25 лет - собрать на коленке в единичном виде ублюдочный прототип и впаривать его лохам, в надежде, что те будут с этим очередным чудом авиатехники трахаться и стараться довести хоть до каких-то кондиций. Так было с Ан-70, Ан-140, Ан-148, Ан-178, АН-132D. Главные лохи-объекты - разумеется, москали. Которые готовы были до последнего времени тащить в рот какую угодно бяку ради фантомов "русско-украинской дружбы".
Ан-148 до получения сертификата МАК налетал смешные 680 часов на испытаниях, на двух летных бортах. Сертифицировать Ан-148 на Западе антоновцы вообще не осмелились, поскольку это потребовало бы принципиально другого объема работы и доводки (да и денег на это у них нет). По политическим соображениям в России на все на это закрывали глаза. Для сравнения, у SSJ, сертифицировавшегося по мировым стандартам, объем летных испытаний до сертификации составил 2890 часов на четырех опытных бортах, и после этого продолжается постоянная работа по испытаниям новых модификаций SSJ.
Ан-148 - это такой летающий аналог шедеврального украинского бронетранспортера БТР-4, который тоже впарили иракским лохам и запустили в "серийное производство", имея к этому времени только один ездящий прототип и несколько сот километров пробега. Эта перманентная халтура, нищебродство и разведение лохов есть типический уровень нынешней украинской промышленности вообще.
Любой антоновский постсоветский самолет - это автоматически недоведенный самолет, опасный для эксплуатантов и окружающих. Ни для кого из интересующихся темой не секрет, что у Ан-148 в недолгие периоды его коммерческой эксплуатации авиакомпаниями (естественно, российскими) инциденты, в первую очередь с системой управления, сыпались горой и постоянно. Авиакомпания "Россия" в свое время по итогам эксплуатации Ан-148 сделала вывод, что "эксплуатационная надежность самолета не соответствует ранее заявленной, и не может обеспечивать достаточный уровень безопасности и регулярности полетов". Сырые машины кочевали по авиаперевозчикам из рук в руки и было достаточно очевидно, что только вопрос времени, когда этот шедевр самостийного авиапрома грохнется с кучей жертв.
Перед этим у "Антонова" был еще чудесный самолет Ан-140, успевший за короткий срок поставить мировой рекорд в современной авиации по количеству разбившихся самолетов на число выпущенных (четыре на 34 построенных). Слава Богу, от его коммерческой эксплуатации уже отбоярились, но зато впарили его (как и Ан-148) Министерству обороны России - видимо, в порядке диверсии. Можно гарантировать, что эксплуатация Ан-140 и Ан-148 в Вооруженных Силах России неизбежно приведет к новым катастрофам. В Вооруженных Силах, правда, видимо, это чуют, и эксплуатируют данные антоновские шедевры на мизерном уровне.
Нынешняя катастрофа Ан-148, по хорошему, должна поставить крест на любом использовании антоновских постсоветских ублюдков в России и вообще на связях России с этой шарашкиной конторой по любым темам, созданным в постсоветский период. Эксплуатация всех самолетов Ан-140 и Ан-148 в России у всех эксплуатантов должна быть полностью прекращена.
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13.02.2018
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Лимпопо
55
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№1
14.02.2018 04:06
мда... слог статьи... Может еще и сам Пухов писал?
Тьфу 3 раза.. и постучал по дереву. Гипотетически: если завтра суржик по той же причине упадет? Его тоже ублюдочным назвать, а заодно и всех сопричастных?!
Ведь с суржиком тоже проблемы всплывают: http://tass.ru/obschestvo/4955849
Цитата, q
В документе в том числе проанализированы причины семи инцидентов с самолетами Sukhoi SuperJet-100 в аэропорту Шереметьево в период наиболее интенсивных снегопадов в Москве 4-5 февраля. Все они так или иначе связаны с тем, что показатели скорости самолета у пилотов различались. Более того, с 2011 года Росавиация зарегистрировала 14 инцидентов с самолетами SSJ-100, "связанных как с отсутствием, так и расхождением показаний скорости", говорится в материалах. Причины последних трех - попадание воды в приемники системы воздушных сигналов.
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