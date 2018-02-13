"Питон" - новая канадская бронемашина



Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT.

Источник: defence-blog.com. Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT.Источник: defence-blog.com.

"Военный Паритет", 13 февр. 2018 – Канадская компания STREIT Group, представляет новый, бюджетный многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT, сообщает defence-blog.com.

Python-SUT - новая бронемашина на шасси испытанной и надежной платформы Toyota. Машина имеет возможность перевозить войска, оборудование или и то, и другое. По доступной цене БТР предлагает исключительные возможности с гибкими конфигурациями для удовлетворения потребностей клиентов.

Python-SUT оснащен бензиновым двигателем объемом 4 л или турбодизелем объемом 4,5 л, запас хода 800 км. Автомобиль управляется экипажем из двух человек, состоящим из командира и водителя и может вместить до 8 солдат. Армирующие материалы обеспечивают защиту от пуль калибра 7,62 мм и соответствуют стандартам CEN Level B6.

Автомобиль также оснащен крытой башней кругового вращения с пулеметом калибра 7,62 мм.

Python-SUT лучше всего подходит для патрулирования городских и сельских поселений, также может использоваться в качестве разведывательной машины.

Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT. Источник: defence-blog.com.

Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT. Источник: defence-blog.com.

Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT. Источник: defence-blog.com.