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"Питон" - новая канадская бронемашина

14.02.2018 Военный паритет 240 0
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Автомобиль Python-SUT
Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT.
Источник: defence-blog.com.

"Военный Паритет", 13 февр. 2018 – Канадская компания STREIT Group, представляет новый, бюджетный многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT, сообщает defence-blog.com.

Python-SUT - новая бронемашина на шасси испытанной и надежной платформы Toyota. Машина имеет возможность перевозить войска, оборудование или и то, и другое. По доступной цене БТР предлагает исключительные возможности с гибкими конфигурациями для удовлетворения потребностей клиентов.

Python-SUT оснащен бензиновым двигателем объемом 4 л или турбодизелем объемом 4,5 л, запас хода 800 км. Автомобиль управляется экипажем из двух человек, состоящим из командира и водителя и может вместить до 8 солдат. Армирующие материалы обеспечивают защиту от пуль калибра 7,62 мм и соответствуют стандартам CEN Level B6.

Автомобиль также оснащен крытой башней кругового вращения с пулеметом калибра 7,62 мм.

Python-SUT лучше всего подходит для патрулирования городских и сельских поселений, также может использоваться в качестве разведывательной машины.


Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT.
Источник: defence-blog.com.

Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT.
Источник: defence-blog.com.

Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT.
Источник: defence-blog.com.

Многоцелевой тактический автомобиль Python-SUT.
Источник: defence-blog.com.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Компании
Toyota

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