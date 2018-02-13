A400M Atlas замедляется в ожидании экспортных заказов



Военно-транспортный самолет А400М.

Источник: militaryparitet.com Военно-транспортный самолет А400М.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 13 февр. 2018 – В настоящее время военно-транспортные самолеты А400М находятся в составе ВВС Малайзии, Великобритания имеет парк из 18 машин (заказано всего 22), Германия – 16, Франция – 13, Турция – 5, Испания – 2. Общий налет всех самолетов этого типа составляет более 29 тыс часов, сообщает компания Airbus.

Для ликвидации последствий опустошительного урагана "Ирма" в сентябре 2017 года несколько европейских стран отправили самолеты A400M для оказания помощи странам Карибского бассейна. ВВС Великобритании, Франции и Германии развернули по два самолета, немецкий самолет по поручению правительства Нидерландов выполнял полеты по эвакуации граждан стран Европы.

Отмечается, что A400M может быстрее пересечь Атлантический океан, чем С-130 Hercules, при этом европейский самолет перевозит больше грузов, сообщает министерство обороны Великобритании. А400М добирался до Карибского бассейна только с одной промежуточной остановкой, в то время как С-130 нуждались в трех. ВВС Франции перевозили на А400М вертолеты типа Puma, которые оказались очень ценным активом для выполнения спасательных операций.

Кроме того, выполняя межостровные рейсы, самолеты А400М перевезли почти в три раза больше грузов, чем С-130.

Тем не менее, А400М это прежде всего военный транспорт. ВВС Великобритании используют свои самолеты в логистических операциях на Ближнем Востоке, снабжая коалиционные войска. ВВС Франции используют А400М главным образом в своих военных операциях в Мали и Нигере, где прекрасно проявились их возможности по эксплуатации с грунтовых аэродромов. Турецкие ВВС использовали самолеты этого типа для эвакуации граждан своей страны из Могадишо, используют их для VIP-полетов в Россию.

Компания Airbus снижает темпы ежегодного производства А400М с 19 до 15 в 2018 году и 11 в 2019 году, чтобы продлить срок действия программы в ожидании новых экспортных заказов.