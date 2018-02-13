Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

A400M Atlas замедляется в ожидании экспортных заказов

14.02.2018 Военный паритет 168 0
0
Понравилась новость?
 0
ВТС А400М
Военно-транспортный самолет А400М.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 13 февр. 2018 – В настоящее время военно-транспортные самолеты А400М находятся в составе ВВС Малайзии, Великобритания имеет парк из 18 машин (заказано всего 22), Германия – 16, Франция – 13, Турция – 5, Испания – 2. Общий налет всех самолетов этого типа составляет более 29 тыс часов, сообщает компания Airbus.

Для ликвидации последствий опустошительного урагана "Ирма" в сентябре 2017 года несколько европейских стран отправили самолеты A400M для оказания помощи странам Карибского бассейна. ВВС Великобритании, Франции и Германии развернули по два самолета, немецкий самолет по поручению правительства Нидерландов выполнял полеты по эвакуации граждан стран Европы.

Отмечается, что A400M может быстрее пересечь Атлантический океан, чем С-130 Hercules, при этом европейский самолет перевозит больше грузов, сообщает министерство обороны Великобритании. А400М добирался до Карибского бассейна только с одной промежуточной остановкой, в то время как С-130 нуждались в трех. ВВС Франции перевозили на А400М вертолеты типа Puma, которые оказались очень ценным активом для выполнения спасательных операций.

Кроме того, выполняя межостровные рейсы, самолеты А400М перевезли почти в три раза больше грузов, чем С-130.

Тем не менее, А400М это прежде всего военный транспорт. ВВС Великобритании используют свои самолеты в логистических операциях на Ближнем Востоке, снабжая коалиционные войска. ВВС Франции используют А400М главным образом в своих военных операциях в Мали и Нигере, где прекрасно проявились их возможности по эксплуатации с грунтовых аэродромов. Турецкие ВВС использовали самолеты этого типа для эвакуации граждан своей страны из Могадишо, используют их для VIP-полетов в Россию.

Компания Airbus снижает темпы ежегодного производства А400М с 19 до 15 в 2018 году и 11 в 2019 году, чтобы продлить срок действия программы в ожидании новых экспортных заказов.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Испания
Малайзия
Мали
Нигер
Нидерланды
Россия
Турция
Франция
Продукция
A400M
C-130
Компании
Airbus

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 12:59
  • 11
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 14.02 12:57
  • 3
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
  • 14.02 12:56
  • 3
МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
  • 14.02 12:55
  • 1
В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
  • 14.02 12:51
  • 24
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 14.02 12:51
  • 1
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
  • 14.02 12:48
  • 23
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 14.02 12:46
  • 94
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 14.02 12:41
  • 1
Маяки экономики
  • 14.02 12:33
  • 6
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 14.02 12:28
  • 1
Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость
  • 14.02 12:21
  • 2
Роботу – двустволку, противнику – вилы
  • 14.02 12:07
  • 48
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 14.02 12:04
  • 180
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 14.02 12:00
  • 33
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
другие обсуждаемые темы