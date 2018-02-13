"Аллигатор" будет доработан с учетом сирийского опыта



Вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: militaryparitet.com Вертолет Ка-52 "Аллигатор".Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 13 февр. 2018 – Министерство обороны России приобретет дополнительно 114 боевых разведывательных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-27 годы, сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Министерство обороны получит обновленную версию Ка-52, сказал Борисов 6 февраля после встречи в компании "Прогресс" (Арсеньев, дочернее предприятие "Ростеха"). "Это будет новая модификация, и мы обсудили введение необходимых изменений нашими конструкторами". Он отметил, что Ка-52 модернизируется на основе боевого опыта, накопленного в Сирии.

Борисов добавил, что для вертолета разрабатываются новые ракеты большой дальности, которые также получат обновленную систему прицеливания. В настоящее время Ка-52 вооружен противотанковыми управляемыми ракетами "Вихр-1" и "Атака", сообщает janes.com.

В 2018 году российские ВКС планируют взять на вооружение шесть новых вертолетов Ка-52. В 2017 году было получено 16 вертолетов этого типа. Согласно действующему контракту, к 2020 году российские военные получат 146 Ка-52.

Между тем, военные планируют получить новый высокоскоростной вертолет. "Нынешняя ГПВ предусматривает работу по разработке высокоскоростного вертолета. Крейсерская скорость составит 350-400 км/ч", завил Борисов.