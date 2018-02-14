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США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51

14.02.2018 Lenta.ru 245 1
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Изображение бомбардировщика B-21
Первое изображение перспективного американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21, создаваемого по программе ВВС США Long-Range Strike Bombers (LRS-B), продемонстрированное на конференции Air Force Association's Air Warfare Symposium. Орландо, 26.02.2016.
Источник: ВВС США (via Reuters)

ВВС США планируют закупить сотню тяжелых американских бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider с применением стелс-технологии. Для этой цели военные приступят к консервации стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer, чтобы освободить денежные средства для поддержки программы B-21, сообщает Popular Mechanics.

B-21 Raider, предназначенный для проникновения вглубь вражеских территорий, будет оснащен новейшими технологиями снижения заметности. Бомбардировщик пятого поколения является усовершенствованной версией B-2, разработанного по схеме "летающее крыло", и также способен нести термоядерные боеголовки.

Подробности о технических характеристиках самолета пока отсутствуют. Как пишет издание, ВВС хотят приобрести самолеты и вспомогательное оборудование на общую сумму 80 миллиардов долларов.

В декабре 2017 года блог The Aviationist сообщал о необычной активности в районе Зоны 51, секретной военной базе в Неваде, что может свидетельствовать об испытаниях B-21 Raider. Энтузиасты и журналисты заметили появление крупного ангара и взлетной полосы. Предполагается, что на базе проверяли работу систем подавления инфракрасного излучения корпусом самолета и его двигателями.
13.02.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
В-1В Lancer
Проекты
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3533
№1
14.02.2018 12:51
несколько десятков  опытных прапорщиков российской армии, трудоустроенных под прикрытием на американские базы хранения стратегических бомбардировщиков принесут "пользы" больше чем дивизия Ярсов....(:

в своё время они "по болтику" растащили огромные советские арсеналы сдав их в цветмет,  так что и с американскими  легко расправятся....
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