США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
|
|
Первое изображение перспективного американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21, создаваемого по программе ВВС США Long-Range Strike Bombers (LRS-B), продемонстрированное на конференции Air Force Association's Air Warfare Symposium. Орландо, 26.02.2016.
Источник: ВВС США (via Reuters)
ВВС США планируют закупить сотню тяжелых американских бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider с применением стелс-технологии. Для этой цели военные приступят к консервации стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer, чтобы освободить денежные средства для поддержки программы B-21, сообщает Popular Mechanics.
B-21 Raider, предназначенный для проникновения вглубь вражеских территорий, будет оснащен новейшими технологиями снижения заметности. Бомбардировщик пятого поколения является усовершенствованной версией B-2, разработанного по схеме "летающее крыло", и также способен нести термоядерные боеголовки.
Подробности о технических характеристиках самолета пока отсутствуют. Как пишет издание, ВВС хотят приобрести самолеты и вспомогательное оборудование на общую сумму 80 миллиардов долларов.
В декабре 2017 года блог The Aviationist сообщал о необычной активности в районе Зоны 51, секретной военной базе в Неваде, что может свидетельствовать об испытаниях B-21 Raider. Энтузиасты и журналисты заметили появление крупного ангара и взлетной полосы. Предполагается, что на базе проверяли работу систем подавления инфракрасного излучения корпусом самолета и его двигателями.
|
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.02.2018 Когти затупились. Зачем Трамп объявил о модернизации ядерного арсенала США
11.12.2017 Триллионы на третью мировую
04.12.2017 В районе Зоны 51 заметили странную активность
27.09.2016 Небесный рейдер
07.06.2016 Россия–США: состязание бомбардировщиков
06.02.2018 Какое оружие Россия и США "сокращали" по СНВ-3
05.02.2018 В США вновь озвучили планы по стратегическому бомбардировщику нового поколения B-21 Raider
31.01.2018 Путин после испытания: Новый бомбардировщик — это важный шаг
|
штурм
3533
|
№1
14.02.2018 12:51
несколько десятков опытных прапорщиков российской армии, трудоустроенных под прикрытием на американские базы хранения стратегических бомбардировщиков принесут "пользы" больше чем дивизия Ярсов....(:
в своё время они "по болтику" растащили огромные советские арсеналы сдав их в цветмет, так что и с американскими легко расправятся....
|
0Сообщить модератору