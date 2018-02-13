Опубликовано видео удара США по российским наемникам
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Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора.
Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Американские военные обнародовали видеозапись, на которой запечатлен удар по лояльным правительству Сирии силам, нанесенный в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.
На кадрах видно уничтожение танка Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию и находящемуся возле него расчету. Американцы объяснили свои действия самозащитой от атаки на отряды поддерживаемых США "Демократических сил Сирии", однако доподлинно неизвестно, представляли ли какую-либо угрозу уничтоженные объекты. Отмечается, что среди жертв удара могли быть российские наемники.
Об уничтожении Т-72 американским беспилотником 13 февраля
сообщил журналист Fox News. По его данным, это произошло 10 февраля после того, как лояльные правительству Сирии силы открыли огонь по военным международной коалиции во главе с США и их сирийским союзникам практически в том же месте, что и 7 февраля. Ни один американец не пострадал, однако трое находившихся в танке погибли. Танк якобы принадлежал тем же силам, которые на прошлой неделе атаковали штаб ДСС.
Международная коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) 7 февраля нанесла удар по сирийским проправительственным силам. Сообщалось, что ополченцы в это время проводили операцию против спящей ячейки ИГ в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба. По различным данным, в результате атаки погибли или пострадали десятки человек. Отмечалось, что среди них могли быть российские наемники.
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13.02.2018
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