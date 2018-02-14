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МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148

14.02.2018 Российская газета 302 3
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Источник: rg.ru

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

К таким выводам специалисты пришли после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца. "Фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - сообщили в МАК.

В сообщении также говорится, что во всех остальных полетах (их было 15), которые были зафиксированы на самописце, обогрев ППД включался перед взлетом.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-148

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Александр008
6
№1
14.02.2018 05:14
Правак не включил об.ПВД? Это 2курс училища...что-то не верится...
0
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KZ
мдка
337
№2
14.02.2018 11:22
Да это помойки себе на чупа чупсы зарабатывают.
Лично я думаю, что что то случилось с управлением, иначе невозможно объяснить столь крутое пикирование.
0
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RU
ОсА
209
№3
14.02.2018 12:56
МАК
Расшифровка параметрического самописца
0
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