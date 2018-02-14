МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
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Источник: rg.ru
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.
К таким выводам специалисты пришли после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца. "Фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - сообщили в МАК.
В сообщении также говорится, что во всех остальных полетах (их было 15), которые были зафиксированы на самописце, обогрев ППД включался перед взлетом.
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13.02.2018
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Александр008
6
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№1
14.02.2018 05:14
Правак не включил об.ПВД? Это 2курс училища...что-то не верится...
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мдка
337
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№2
14.02.2018 11:22
Да это помойки себе на чупа чупсы зарабатывают.
Лично я думаю, что что то случилось с управлением, иначе невозможно объяснить столь крутое пикирование.
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ОсА
209
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№3
14.02.2018 12:56
МАК
Расшифровка параметрического самописца
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